        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adana'da 2 şüpheli, 3 TIR'ın aküsünü çaldı... Akıllara Vizontele filmindeki o sahne geldi! | Son dakika haberleri

        Adana'da 2 şüpheli, 3 TIR'ın aküsünü çaldı... Akıllara o sahne geldi!

        Vizontele filminde hafızalara kazanına akü sahnesi, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçek oldu. Park halindeki 3 TIR'ın akülerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki 3 TIR'ın akülerini çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        2 TIR AKÜSÜ ÇALINDI

        AA'daki habere göre olay; Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. 17 Nisan'da Ahmet K.'nin yol kenarına park ettiği TIR'ın 2 aküsü gece saatlerinde çalındı.

        EKİPLER ARAŞTIRMA BAŞLATTI

        Sabah durumu fark eden Ahmet K.'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

        4 TIR AKÜSÜ DAHA ÇALINMIŞ

        Ekipler, bir süre sonra aynı bölgede park halindeki 2 TIR'ın 4 aküsünün daha çalındığını haber aldı.

        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti.

        İKAMETLERİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDILAR

        Şüpheliler Orhan K. (26) ve Sefa Y. (28), merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerine yapılan baskınla yakalandı. Adreste üç TIR'a ait aküler de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        AKILLARA O SAHNE GELDİ!

        Adana'da yaşanan bu hırsızlık olayı akıllara Vizontele filmindeki hafızalara kazınan o sahneyi getirdi. Filmde Şafak Sezer’in canlandırdığı Tayyare Niyazi, babasına sitem ederek arabayı çalıştırmak isterken aracın çalışmaması üzerine kaputu açıyor. Akünün çalındığını fark etmesiyle verdiği tepkiler ve yaşanan diyaloglar, sahneyi unutulmaz kılmıştı.

