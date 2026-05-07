Panathinaikos-Valencia maçında Ergin Ataman çılgına döndü!
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague play-off çeyrek final üçüncü maçında sahasında Valencia Basket'e 91-87 yenilirken, mücadeleye Ergin Ataman ve Valencia başantrenörü Pedro Martinez arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.
EuroLeague play-off çeyrek final serisinde Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.
Telekom Center'da oynanan play-off serisi üçüncü maçının ilk çeyreğini 24-18 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 52-39 üstün gitti.
Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçtiği karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.
Valencia Basket'te Brancou Badio ve Jean Montero 16'şar sayı attı. Panathinaikos AKTOR'da TJ Shorts'un 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt üretti.
ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE OLDU
Öte yandan mücadeleye Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu. İki çalıştırıcı, bir pozisyonun ardından birbirlerini üzerine yürüdü. Hakemler araya girerek iki hocayı sakinleştirirken, hem Ataman hem de Martinez, teknik faullerin ardından oyundan diskalifiye edildi.
DÖRDÜNCÜ MAÇ CUMA GÜNÜ
Panathinaikos AKTOR'un 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.
Yunanistan ekibi, ilk iki karşılaşmada 68-67 ve 107-105 galip gelmişti.
Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel IBI Tel Aviv (2-1) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.