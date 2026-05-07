        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Panathinaikos-Valencia maçında Ergin Ataman çılgına döndü!

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague play-off çeyrek final üçüncü maçında sahasında Valencia Basket'e 91-87 yenilirken, mücadeleye Ergin Ataman ve Valencia başantrenörü Pedro Martinez arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 09:07 Güncelleme:
        EuroLeague play-off çeyrek final serisinde Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

        Telekom Center'da oynanan play-off serisi üçüncü maçının ilk çeyreğini 24-18 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 52-39 üstün gitti.

        Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçtiği karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

        Valencia Basket'te Brancou Badio ve Jean Montero 16'şar sayı attı. Panathinaikos AKTOR'da TJ Shorts'un 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt üretti.

        ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE OLDU

        Öte yandan mücadeleye Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu. İki çalıştırıcı, bir pozisyonun ardından birbirlerini üzerine yürüdü. Hakemler araya girerek iki hocayı sakinleştirirken, hem Ataman hem de Martinez, teknik faullerin ardından oyundan diskalifiye edildi.

        DÖRDÜNCÜ MAÇ CUMA GÜNÜ

        Panathinaikos AKTOR'un 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.

        Yunanistan ekibi, ilk iki karşılaşmada 68-67 ve 107-105 galip gelmişti.

        Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel IBI Tel Aviv (2-1) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

        Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Osimhen'in parası çıktı!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
