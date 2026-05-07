        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den açıklama! Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Batıda ise sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 07:09 Güncelleme:
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 28°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 16°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 20°

        Gaziantep

        Güneşli 20°

        Ağrı

        Yağmurlu 14°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 15°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 16°C

        Çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        KARS °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        MALATYA °C, 17°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 14°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
