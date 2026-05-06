Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Habertürk'te soruları yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Almanya Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda bulunan Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Uluslararası Ulaştırma Forumu, demiryolu olsun karayolu olsun gerekli düzenlemeleri yapma noktasında Avrupa merkezli, halihazırda 69 ülkenin üye olduğu, Türkiye'nin kurucularından olduğu önemli teşkilatlardan bir tanesi. 20 yıldır düzenlenen forumda 2 günlük bir programa biz de katılmış olacağız.

"BUGÜN BİRÇOK ULUSLARARASI TEMAS GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bugün Gana Bakanı ile ikili görüşme yaptık. Uluslararası Yol Federasyonu, Uluslararası Taşımacılar Birliği, Demiryolları Birliği ile ikili görüşmeler yaptık. Yarın Alman bakan başta olmak üzere belli görüşmeler olacak.

"DÜNYADA JET YAKITI PROBLEMİ VAR AMA BİZDE YOK"

Artık hiçbir dünya ülkesi kendine yeter durumda değil. En gelişmişinden en az gelişmişine kadar ticaret yapmak zorunda. Ticareti yaparsınız, mal alışverişinde mutabık kalırsınız, ödemeleri yaparsanız ama taşıyamazsanız bir anlamı olmaz. Hammaddesinden nihai ürüne kadar. Bunu olağan şartlarda yapıyor olmanız elbette kıymetli ama daha kıymetlisi olan olağanüstü şartlarda yapabilmeye hazırlıklı olmanız lazım. Hazırlıklı değilseniz sınıfta kalırsınız. Örnekleri çokça var. Türkiye çok şükür bunlardan bir tanesi değil. Gerçekten birçok beslenme ve dışarı açılma kaynağı olduğu için Türkiye bu krizden mümkün olduğu kadar ya da en az etkilenen ülkelerden birisidir. Dünyada jet yakıtı problemi görülüyor, şu anda bizde yok çok şükür. Sadece normal şartlarda değil anormal şartlarda da alternatiflerimiz olması lazım. Farklı ulaştırma koridorlarından besleniyor ya da onları kullanıyor olmamız lazım.

"ÜÇ KITANIN KAVŞAĞINDAYIZ, BU COĞRAFYAYI DONATTIK"

Bizim bulunduğumuz coğrafya gerçekten çok çok önemli bir coğrafyayız. Üç kıtanın birleşim noktasındayız. Bu coğrafyayı siz belli donanımlarla donatmamışsanız yazık etmiş olursunuz. Biz donattık. Karayolu, havayolu, demiryoluna kadar. Birçok yatırım yaptık. Kriz olan Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı olsun yıllardır alternatif projeleri hayata geçirme çabası içinde olduk. Kalkınma Yolu'nu ortaya koyduğumuzda Hindistan çıkışlı bir proje ortaya konulmuştu. Dedik ki 'Bu aksiyonel değil reaksiyoner projedir, altında bir şey yok'. Biz Kalkınma Yolu'na çalışmıştık. Bugün Kalkınma Yolu'nu Türkiye'ye bağlamış olsaydık Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşmuş olmazdık.

"KALKINMA YOLU ORTA KORİDORDA STRATEJİK BİR PROJE"

Kalkınma Yolu, ismi çok güzel seçilmiş. Sadece ulaştırma koridoru. Türkiye'nin tam merkezinde bulunduğu orta koridor. O kadar çok gündeme oturdu ki, AB nasıl işbirliği yapabiliriz noktasında çok istekli. Cevdet Bey'in Erivan'da katıldığı toplantıda Avrupa Birliği tarafı isteklerini gündeme getirdi. Belli yatırımlar için belli zamanlar da gerekli. Bir demiryoluna başladınız, karayoluna başladınız, bunlar 3-4 yıl zaman alır.

"TÜRKİYE-SURİYE-ÜRDÜN HATTINI BAŞLATTIK, SUUDİ ARABİSTAN’I DA KATIYORUZ"

Tam bu dönemde Türkiye-Suriye-Ürdün olarak kara taşımacılığını aktif hale getirme yönünde inisiyatif aldık ve başlattık. Şimdi buna Suudi Arabistan'ı da katıyoruz. 3'lü mekanizmayı inşallah 4'e çevireceğiz. Tekerleğin döndüğü karayolu sistemi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan-Körfez ziyaretinde gündeme gelen Riyad'dan başlayan ve Türkiye'den Avrupa'ya giden demiryolunun inşası ve ilerleyen zamanlarda Umman üzerinden denize açılan demiryolu iradesini ortaya koymuş durumdayız.

"İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI’NI YENİDEN AKTİF HALE GETİRMEYİ KONUŞTUK"

İslam İşbirliği Teşkilatı kurulmuş olan düzen. En son başkanlığını biz yapmışız, başkanlığını üstlenen ülkeler yapamamış, imkanları olmamış. Sonra Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmede bunu tekrar hayata geçirmeyi konuştuk. Bağlantısallık her şeyin odağında oldu. Bunu düzenledik epey geniş katılım oldu. Bundan sonra daha da iyisi olacaktır. Şu anda iki şehir arasında bir proje var veya bir şehrin projesi var, oraya yatırım yaparsın. O ilin siyasetçileri 'ne zaman bitecek' der. Biz de 'başlamak bitirmenin yarısıdır' deriz. Dünyanın her tarafında iş yapan Türk müteahhitler var. İş yapmada dünyada birinci sıradayız dersek abartmış olmalıyız. Her türlü mühendisliğinden, projesinden yapımına kadar disiplinli ve ekosisteme sahibiz.

"KARAYOLU, HAVALİMANI VE DEMİRYOLUNDA BÜYÜK ARTIŞ SAĞLADIK"

Türkiye 'ertesi gün maaşım bankaya yatacak mı?' diye düşünen Türkiye'den 2023-2035-2071 hedefleri koyan bir Türkiye'deyiz. Karayollarında 6 bin 101 kilometreden 30 bin kilometreye getirdik. 26 havalimanından 58'e çıkarmışız. 2 tane devam ediyor 60'a çıkarmış olacağız. Demiryollarında 14 bin kilometreye getirmişiz. Türkiye gibi ülkede 4200 kilometre devam eden demiryolu inşaatımız var. Hedefimiz 28 bin kilometreye çıkarmak.

"TERÖR OLMASAYDI 2053 HEDEFLERİNİ ŞİMDİDEN YAKALARDIK"

Terörsüz Türkiye sürecini yaşıyoruz. Teröre 2,5 trilyon dolar harcadığımızın varsayımıyla konuşuyoruz. Yatırım bütçesinin üçte birinin bakanlığımızın aldığını görerek. 2053 hedeflerin tamamını şu an gerçekleştirmiş olurduk.

"HÜRMÜZ’DEKİ GEMİLERİMİZİ GÜVENLE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hürmüz'de 15 gemimiz vardı. 3 tanesini çıkarabildik. Kalan 12 gemiden 4 tanesinden çıkış talebi yok. Onlar orada enerji üretimi ve tankerler arasında transfer noktasında. 8 geminin çıkış talepleri geçerli. Onları emniyetli şekilde alma noktasında Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halindeyiz.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ KISA SÜREDE BİTMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşı var. Ciddi bir zamana yayılmış. Böyle bir zamana yayılıyor olmasından endişe ederiz. Cumhurbaşkanımız bu işin başlamaması için efor sarfetti. İnşallah kısa zamanda biter. Bunun kendi rutinine dönmesi aylar alacaktır onu da söyleyeyim.