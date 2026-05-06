Coşkun Sabah'tan Kadir İnanır'a ziyaret

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır'ın tedavisi halen devam ediyor. Şarkıcı Coşkun Sabah, İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.

"ONU ÇOK İYİ GÖRDÜM"

Sosyal medya hesabından Kadir İnanır ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Sabah, "Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle" dedi.