Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!

İstanbul’da 5 Haziran 2000 yılında evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yıllardır faili meçhul olarak kalan ve Türkiye’nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayette, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in devreye girmesiyle süreç yeniden hız kazandı.

BAKAN AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ailesiyle birlikte Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle de bir araya geldi. Görüşmede, yıllardır sonuç alınamayan soruşturma süreci ve yeni adımlar masaya yatırıldı.

DNA VE FETHİ KABİR SÜRECİ BAŞLIYOR

Yapılan görüşmenin ardından Çağla Tuğaltay dosyasında kritik bir karar alındı. Cinayetin en önemli delilleri arasında yer alan tırnak altındaki DNA örnekleri ile birlikte, fethi kabir süreci kapsamında elde edilecek yeni bulguların yeniden inceleneceği açıklandı. Bu gelişme, yıllardır sonuç alınamayan dosyada yeni bir dönemin kapısını araladı.

KATİLİN İZİ 26 YILDIR DNA’DA

Cinayet dosyasında en dikkat çeken detay ise, Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği. Aradan geçen 26 yıla rağmen bu DNA’nın kime ait olduğu hala tespit edilemedi. Olay yerinde ayrıca 3 farklı yabancı parmak izi bulunmasına rağmen bugüne kadar incelenen çok sayıda kişiyle herhangi bir eşleşme sağlanamadı.

YENİ UMUT, YENİ SÜREÇ

Adalet Bakanı Gürlek’in açıklamaları ve aileyle yaptığı görüşmenin ardından, dosyada hem teknik incelemelerin hem de yeni delil çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Yıllardır çözülemeyen cinayette, DNA ve fethi kabir sürecinden çıkacak sonuçların katilin kimliğini ortaya çıkarıp çıkarmayacağı ise merak konusu.

AVUKAT BUKET GÜL PAYLAŞIMINDA YAZDI

Çağla Tuğaltay ailesinin avukatı Buket Gül de görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ailenin diğer avukatı Sedef Çelik ile birlikte Çağla’nın ağabeyi İlker ve annesi Gülnur Tuğaltay’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ile çekilen fotoğrafını paylaşan Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in daveti ile gerçekleştirdiğimiz toplantı bizlere umut oldu. Sayın Adalet Bakanımız'la fethi kabir ve DNA alımları üzerine görüştük. Ayrıca sosyal medya dezenformasyonu konusunda da kendisine dosya teslim ettik. Sayın Bakanımıza her konuda bizlere destek ve umut olduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz. Devlet her daim mağdurun ve mazlumun yanında olduğunu bir kez daha ispat etti.”