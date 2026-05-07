Washington Post analiz etti: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu

Washington Post'un uydu görüntülerine dayanan analizine göre İran, ABD-İsrail saldırılarına yanıt olarak başlayan hava saldırılarında, Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerinde en az 228 yapı ya da ekipmana zarar verdi veya bunları yok etti.

Saldırılarda hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ile kritik radar, iletişim ve hava savunma sistemleri hedef alındı. Ortaya çıkan hasarın boyutunun, ABD hükümetinin kamuoyuna açıkladığından ya da daha önce bildirilenlerden çok daha büyük olduğu belirtiliyor.

ABD ordusunun verdiği bilgiye göre savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana bölgedeki ABD tesislerine düzenlenen saldırılarda yedi asker hayatını kaybetti, bunların altısı Kuveyt'te, biri ise Suudi Arabistan'da öldü. Nisan sonu itibarıyla ise 400'den fazla asker yaralandı. Yaralıların çoğu birkaç gün içinde görevine dönerken, en az 12 askerin "ağır yaralı" olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer bu bilgileri doğruladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE ERİŞİM ALIŞILMADIK DERECEK ZOR

Şu anda Orta Doğu'ya ait uydu görüntülerine erişim alışılmadık derecede zor hale gelmiş durumda. Bu durum, İran'ın karşı saldırılarının değerlendirilmesini zorlaştırıyor hatta bazı durumlarda imkansız hale getiriyor. Söz konusu kısıtlamaların savaşın başlamasından iki haftadan kısa süre sonra devreye girdiği ifade edildi.

Buna karşın İran devletine yakın haber ajansları, savaşın başından beri sosyal medya hesaplarında düzenli olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yayımlıyor ve bunların ABD tesislerindeki hasarı belgelediğini öne sürüyordu.

İRAN GÖRÜNTÜLERİNDE MANİPÜLASYON YOK

Washington Post, bölgedeki ABD tesislerinde meydana gelen hasara ilişkin kamuoyuna açık ilk kapsamlı çalışmalardan biri olan bu inceleme kapsamında İran kaynaklı 100'den fazla yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünü analiz etti. Gazete, bu görüntülerden 109'unun gerçekliğini Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu sistemi tarafından sağlanan daha düşük çözünürlüklü görüntülerle ve mevcut durumlarda Planet'in yüksek çözünürlüklü görüntüleriyle karşılaştırarak doğruladı. Copernicus verileriyle kesin sonuca ulaşılamayan 19 İran görüntüsü ise analiz dışında bırakıldı. İncelenen hiçbir İran görüntüsünde manipülasyona rastlanmadı.

TOPLAM 228 YAPI ZARAR GÖRDÜ YA DA YOK EDİLDİ

Washington Post, ayrıca Planet görüntülerini ayrı bir taramadan geçirerek İran tarafından yayımlanan görüntülerde yer almayan 10 hasarlı ya da yıkılmış yapıyı daha tespit etti. Sonuç olarak gazete, bölgede bulunan 15 ABD askeri tesisinde toplam 217 yapı ile 11 ekipmanın zarar gördüğünü ya da yok edildiğini belirledi.

Washington Post'un analizini inceleyen uzmanlar, ortaya çıkan hasarın ABD ordusunun İran'ın hedefleme kapasitesini küçümsediğini, modern İHA savaşına yeterince uyum sağlayamadığını ve bazı üsleri yeterince koruyamadığını gösterdiğini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Washington Post'un ayrıntılı bulgularına ilişkin yorum yapmayı reddetti.

HASARIN BOYUTU

Savaşın ilk haftalarında birçok haber kuruluşu saldırıların yol açtığı hasara ilişkin incelemeler yayımlamıştı. New York Times, 14 ABD askeri tesisi ya da hava savunma noktasının vurulduğunu belirlemişti. Nisan sonunda NBC News, İran'a ait bir savaş uçağının Kuveyt'teki bir ABD üssünü bombaladığını ve bunun yıllar sonra ilk kez düşman bir savaş uçağının ABD üssünü vurması anlamına geldiğini bildirmişti. Haberde ayrıca İran'ın 11 üs genelinde 100 hedefi vurduğunu ortaya koyan bir araştırmaya atıf yapılmıştı. CNN ise geçen hafta 16 ABD tesisinin zarar gördüğünü aktarmıştı.

Ancak Washington Post'un, savaşın başlangıcından 14 Nisan'a kadar uzanan görüntülere dayanan incelemesi, bu tesislerde çok daha fazla hedefin vurulduğunu ortaya koyuyor. Bu üslerin büyük bölümü ABD ordusu tarafından kullanılıyor olsa da ev sahibi ülkelerin orduları ve müttefik güçlerle ortak şekilde faaliyet gösteriyor.

Görüntüler, Washington Post'un incelediği ABD üslerinin yarısından fazlasında çok sayıda kışla, hangar ya da deponun hava saldırıları sonucu zarar gördüğünü veya yıkıldığını gösteriyor.

Washington Post ayrıca saldırılarda Katar'daki el-Udeyd Hava Üssü'nde bulunan bir uydu iletişim tesisinin; Bahreyn'deki Riffa ve Isa hava üsleri ile Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü’nde bulunan Patriot füze savunma sistemlerinin; ABD 5. Filosu'nun karargahı olarak kullanılan Bahreyn'de Deniz Destek Tesisi'ndeki bir uydu anteninin; Kuveyt'teki Buehring Kampı'nda bulunan bir enerji santralinin ve üç ayrı üs genelindeki beş yakıt depolama alanının vurulduğunu tespit etti.

Bazı Körfez ülkelerinin, ABD ordusunun kendi üslerinden saldırı operasyonları yürütmesine izin vermediği belirtiliyor. ABD'li bir yetkili, Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerin en ağır darbeyi alan tesisler arasında olduğunu söyledi. Bunun nedeninin, bu ülkelerin topraklarından HIMARS gibi 500 kilometreyi aşan menzile sahip füze sistemleriyle saldırı yapılmasına izin vermeleri olabileceği ifade edildi.