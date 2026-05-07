        Haberler Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına alaycı yalanlama | Dış Haberler

        İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına alaycı yalanlama

        İran Meclis Başkanı Kalibaf, Axios'un "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasını alaycı bir şekilde reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:09
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ile Washington'un anlaşmaya yakın olduğu yönündeki ABD medyasında yer alan iddiayı alaycı bir dille yalanladı.

        Kalibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, daha önce de bir çok kez "anlaşma yakın" haberleri yapan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık demeç verdiği Amerikan "Axios" platformundaki haberi alaycı bir dille reddetti.

        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca ""Bana güven kardeşim" anlamına gelen "Source: Trust Me Bro" ifadesine gönderme yapan Kalibaf, Axios'un haberi için İngilizce "sahte", "uydurma" anlamına gelen "faux" kelimesine atıfla "Fauxios Operasyonu" değerlendirmesi yaptı.

        Axios, dün ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu iddia edilmişti.

