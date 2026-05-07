        Apple, yapay zeka sistemi Apple Intelligence'ın kapasitesi konusunda tüketicileri yanılttığı iddiasıyla açılan davada, 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Belirtilen tarihlerde iPhone 16 ve bazı iPhone 15 modellerini satın alan ABD'deki tüketiciler, 25 ila 95 dolar arasında tazminat alabilir

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 09:37
        Apple'a karşı geçen yıl açılan ve şirketin 2024'teki lansmanı sırasında ürününün kapasitesinin abartılı bir şekilde tanıtıldığı iddiasıyla birçok dava açılmıştı. Bu davalar, geçen yıl California Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi tarafından birleştirilmişti.

        Mahkeme kayıtlarına göre Apple, salı günü Apple Intelligence konusunda tüketicileri yanılttığı iddialarına yönelik 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

        Yapılan açıklamaya göre, Haziran 2024 ile Mart 2025 tarihleri ​​arasında iPhone 16 ve bazı iPhone 15 modellerini satın alan tüketiciler, cihaz başına 25 ila 95 dolar arasında tazminat almaya hak kazanacak.

        Dava ABD'de görüldüğü için yalnızca ABD'deki tüketicileri kapsadığı, telefonun buradan alınmasının tazminat almak için ana şart olduğu belirtildi. Buna göre yalnızca 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri ​​arasında Apple Intelligence uyumlu bir iPhone 15 Pro, 15 Pro Max veya herhangi bir iPhone 16 satın alan ABD'deki kullanıcılar 25-95 dolar arasında tazminat alabilecek. Ödeme bildirimlerinin Mayıs 2026 başından itibaren 45 gün içinde gönderilmesi bekleniyor.

        Apple sözcüsü Marni Goldberg yaptığı açıklamada, "Apple Intelligence'ın lansmanından bu yana, Apple platformlarına entegre edilmiş birçok dilde onlarca özellik sunduk. Bu konuyu, en iyi yaptığımız şeye, yani kullanıcılarımıza en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmaya odaklanmak için çözdük" dedi.

