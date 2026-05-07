Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.972,39 %0,37
        DOLAR 45,2460 %0,07
        EURO 53,3448 %0,38
        GRAM ALTIN 6.890,13 %1,03
        FAİZ 41,05 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,79 %2,04
        BITCOIN 81.623,00 %0,25
        GBP/TRY 61,7245 %0,35
        EUR/USD 1,1760 %0,10
        BRENT 98,88 %-2,36
        ÇEYREK ALTIN 11.265,36 %1,03
        Haberler Ekonomi Turizm 9 günlük tatil Bodrum'a yaradı

        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, bayram dönemi için otellerdeki doluluk oranının şimdiden yüzde 85 seviyelerine ulaştığını belirtip, "Bayrama kadar tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu an erken rezervasyon avantajları da sürüyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından da turizm sektöründe hareketlilik başladı.

        'HER BÜTÇEYE GÖRE TATİL VAR'

        Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, bayram tatilinin 9 güne çıkması iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaratacağını vurgulayıp, "O yüzden turizmcileri sevindiren bir haber oldu. Beklenen bir şeydi. Kurban Bayramı'nın yaza girmeden, yani ilkbaharın son dönemine denk gelmesi de güzel. Turizm sezonu da yazla beraber devam etmiş olacak. Bodrum özellikle iç pazarı çok sever. Deniz de hava da o tarihte çok güzel olacak, beklenti de şu an o yönde. Bugünden itibaren Bodrum'da zaten havalar ısınmaya başladı. Tüm misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz" dedi.

        REKLAM

        Ramazan Bayramı ile birlikte otellerin hizmet vermeye başladığını hatırlatan Şahin, "Kurban Bayramı'yla beraber de Bodrum'da tüm oteller, restoranlar, barlar, beachler hazırlıklarını yapmış, kapılarını açmış olacak. 19 Mayıs'ta da Bodrum'da hemen hemen tüm tesisler açılmış olacak. Hep söylediğimiz gibi Bodrum'da farklı destinasyonlar, her bütçeye uygun tatil avantajı var" diye konuştu.

        Kurban Bayramı tatili öncesinde Bodrum'da otellerin yüzde 85 doluluğa ulaşmış durumda olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

        "Bayrama kadar tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu anda erken rezervasyon avantajları da devam ediyor. Yani inanılmaz aksiyonlar, indirimler var. Fırsat tatil olarak değerlendirilebilir. Bayramda pansiyonlarda kişi başı fiyatlar günlük 2 bin liradan başlıyor. Otellerde ise kişi başı günlük 4 bin liradan başlayan tatil olanağı var. Bunun yanında Bodrum bildiğiniz gibi 'luxury' olduğu için şu an gecelik kişi başı 2 bin avroya (106 bin lira) da tatil imkanı sunuluyor."

        BAYRAMDA EĞLENCE VE KONSERLER VAR

        Kurban Bayramı'nda bazı otellerde konserlerin olacağına dikkati çeken turizmci Zeynel Kılıç ise "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza turizmciler olarak gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. 9 günlük bu bayram tatili kararı, turizmle birlikte ulaşımdan tutun gıdaya varana kadar bütün sektörlere çok ciddi bir şekilde fayda sağlayacaktır. Bodrum tamamen sezona hazır bir durumda, bütün işletmeler açıldı. Sezon hareketliliği yavaş yavaş başladı. Bayramla birlikte tam sezona girmiş olacağız. Bayramda çok ciddi rezervasyonlar var. Bodrum doluluk yaşayacak. Bodrum'a tatile gelecek vatandaşlarımız, çok soğuk ve yağışlı geçen bir kış döneminden sonra ilk defa havaların iyi olduğu, yazı hissettiğimiz bugünlere bayramın da denk gelmesiyle birlikte güzel bir tatil geçireceklerdir. Tabii ki Bodrum malum biliyorsunuz denizi, kumu, güneşiyle, yemekleriyle hep öne çıkan bir turizm beldesi. Eğlencesiyle de çok öne çıkıyor. Bütün otellerimizde sanatçıların olduğu güzel organizasyonlar yapıldı. Bayram için Bodrum'u tercih edecek olanlar güzel, keyifli bir bayram tatil yaşayacaklar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor; Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

        İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor