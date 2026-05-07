Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Savaşı'nın küresel etkileri: Asya kıtasının Çin'e bağımlılığı artıyor | Dış Haberler

        İran Savaşı'nın küresel etkileri: Asya kıtasının Çin'e bağımlılığı artıyor

        ABD ve İsrail'in İran'da başlattığı savaş, İran ve Orta Doğu petrolüne bağımlı olan birçok Asya ülkesini zor durumda bırakırken; Çin'in yıllar içinde yatırım yaptığı yenilenebilir enerji ve dev petrol rezervleri, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Asya ülkeleri üzerindeki gücünü ciddi derecede artırdı. Çin, savaşı bir 'sıçrama tahtası' olarak kullanarak enerji talebi içindeki Asya ülkelerinin ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor; Pekin'e dolaylı yönden bağlı ülke sayısı artıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş küresel dengeleri altüst ederek yeni güç dengeleri yaratıyor.

        The New York Times, İran Savaşı'nın küresel etkilerinde Çin'e mercek tutarak, Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonucu Asya'nın yaşadığı enerji kıtlığından Çin'in güçlenerek çıktığını yazdı. Çin'in yıllar içinde dev yatırımlarla büyüttüğü yenilenebilir enerji teknolojisi, petrole bağlı birçok Asya ülkesine alternatif bir ihraç kalemi olarak öne çıkıyor.

        İran’daki savaş uzadıkça Çin, yakıt sıkıntısı çeken komşuları üzerindeki etkisini artırarak yenilenebilir enerji teknolojisini yaygınlaştırıyor.

        REKLAM

        Asya genelinde hükümetler, savaşın etkisini hafifletmesi için Pekin'e başvuruyor. Bölgenin geri kalanından farklı olarak Çin, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olmasına rağmen devasa rezervler biriktirdi ve yıllar içinde ithal petrole bağımlılığını azaltmaya çalıştı. Temiz enerji teknolojisine yüz milyarlarca dolar yatırım yaptı.

        Enerji bağımlılığı diplomatik bağımlılığı artırıyor

        Vietnam, yaklaşan jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle Pekin'e başvurdu. Filipinler, Çin'den gübre ihracatını kısıtlamamasını istedi. Konuyu gündeme getirmek için geçen ay Çin'i ziyaret eden Avustralya Dışişleri Bakanı, Pekin'in jet yakıtı sevkiyatları konusunda Avustralyalı şirketlerle işbirliği yapacağını söyledi.

        Mart ayında Çin'den Vietnam'a jet yakıtı sevkiyatları bir önceki aya göre yüzde 34, Filipinler'e gübre ihracatı yüzde 33 ve Filipinler'e dizel ihracatı yüzde 187 arttı.

        Savaşın başlamasından bu yana Pekin; Filipinler, Avustralya, Vietnam, Kamboçya, Laos, Tayland, Myanmar ve Bangladeş’ten yetkililerle üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

        Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nün Çin Enerji Araştırmaları Başkanı Michal Meidan, "Çin, komşularını desteklemek için temkinli bir şekilde devreye giriyor. Bunu bir yumuşak güç aracı olarak kullanarak, 'Çin'in önceliği olmak kaydıyla enerji güvenliğinizi desteklemeye çalışacağız' diyorlar ve gelecekte bir güvenlik aracı olarak yeşil teknoloji satışlarının temellerini atıyorlar" yorumunu yaptı.

        REKLAM

        Çin, yıllardır ekonomik gücünü ve teknolojik bilgi birikimini, Kuşak Yol Girişimi aracılığıyla küresel etkisini genişletmek için kullanıyor ve çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı projeleri için tahmini 1 trilyon dolarlık kredi ve hibe dağıtıyor. Ancak İran'daki savaş, Çin'in ağır borçlu ülkelere kredi vermenin getirdiği risk olmadan etkisini genişletmesine olanak sağladı.

        Eurasia Group’un Çin Direktörü Dan Wang'e göre Çin, temiz enerjiyi Kuşak Yol Girişimi’nin kötü imajını düzeltmek için bir çare olarak görüyor.

        Asya ekonomileri, savaşın maliyetlerinden hâlâ sarsılıyor. Ekonomistler, boğaz ne kadar uzun süre kapalı kalırsa, hâlâ Orta Doğu petrolüne büyük ölçüde bağımlı olan bölge için uzun vadeli hasarın o kadar yıkıcı olacağı konusunda uyarıyor.

        Kritik bölge Tayvan

        Çin, zaman zaman siyasi şartlarının kabul edilmesi karşılığında yardım yapma olasılığını gündeme getiriyor. Tayvan yeni enerji kaynakları bulmak için çabalarken, Çin’in Tayvan İşleri Ofisi, Pekin’in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği özerk adaya, üstü kapalı bir pazarlık önerisi sundu.

        Ofis, Tayvan’ın “barışçıl bir yeniden birleşmenin ardından, güçlü bir anavatanın desteğiyle daha iyi bir kaynak güvenliğine sahip olacağını” belirtti. Ada, enerjisinin yüzde 96’sından fazlasını ithal ediyor ve petrolünün yaklaşık yüzde 60’ı boğazdan geçiyor.

        "Savaş bir sıçrama tahtası"

        Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Erica Downs, "Çatışma, onlara bir enerji gücü olma hedefine ulaşmak için bir sıçrama tahtası sağlıyor. Bu enerji teknolojisini ödül ya da ceza olarak kullanabildikleri ölçüde faydalıdır" dedi.

        Ulusal Enerji İdaresi Uluslararası İşbirliği Departmanı Direktörü Wei Xiaowei, savaşın başlamasından birkaç gün sonra yazdığı bir raporda, Çin’in “enerji diplomasisinin olumlu rolünü tam olarak kullandığını” belirtti. Wei, Kazakistan ve Karadağ’daki rüzgar santralleri ile Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin ve Cezayir’deki güneş enerjisi santralleri dahil olmak üzere, çoğu Çin devlet şirketleri tarafından desteklenen düzinelerce ülkedeki projelere işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Teyze yeğeninin altınlarını çaldı, 2 gün sonra kendisine araç aldı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kadın, yeğeninin evinden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kendisine araç alınca polis tarafından gözaltına alındı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor