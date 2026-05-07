Artvin’in Şavşat ilçesinde Nalan Kaya’nın (53), zihinsel engelli kızı Y.S.’nin (26) cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli T.K. (49) ise tutuklandı.

KIZI İSTİSMARA UĞRADI

DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını söyledi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

ANİDEN FENALAŞTI

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya’nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.