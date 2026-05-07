        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Artvin'de acı ölüm...Zihinsel engelli kızı istismar edildiği için şikayete giden Nalan Kaya; ifade işlemleri sırasında fenalaşıp, hayatını kaybetti

        Artvin'de acı ölüm...Zihinsel engelli kızı istismar edildiği için şikayete giden Nalan Kaya; ifade işlemleri sırasında fenalaşıp, hayatını kaybetti

        Artvin'de zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya'ya istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine anne Kaya polis merkezine giderek şikâyette bulundu. İfade işlemleri sırasında fenalaşan Kaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:53
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti

        Artvin’in Şavşat ilçesinde Nalan Kaya’nın (53), zihinsel engelli kızı Y.S.’nin (26) cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli T.K. (49) ise tutuklandı.

        KIZI İSTİSMARA UĞRADI

        DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını söyledi.

        ŞİKAYETTE BULUNDU

        Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

        ANİDEN FENALAŞTI

        İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya’nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

