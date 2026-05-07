        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser: Kanye West için 75 bin bilet satıldı

        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser

        Kanye West'in, 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda vereceği konser için şu ana kadar 75 bin bilet satıldığı açıklandı. Organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision'ın kurucusu Erdem Karahan "Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yeme-içme harcamalarıyla birlikte etkinliğin ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir sağlamasını bekliyoruz" dedi

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West (Ye), 30 Mayıs 2026’da İstanbul’da vereceği konserle yalnızca müzik dünyasını değil; turizm ve ekonomi çevrelerini de hareketlendiriyor. Avrupa turnesinin önemli duraklarından biri olan İstanbul konseri, dünyanın dört bir yanından on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken; konser turizminin ülkeye 100 milyon dolara yakın yan gelir sağlaması bekleniyor.

        Yapılan açıklamaya göre Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım sürerken, organizasyona yönelik uluslararası talep dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan yoğun ilgi görülüyor.

        Organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision’ın kurucusu Erdem Karahan’ın paylaştığı güncel verilere göre; resmi satışlar ve rezervasyonlar dahil olmak üzere şu ana kadar 75.000 bilet satışı gerçekleşti. Konser tarihi yaklaştıkça talebin ivmelenmesiyle birlikte toplam satışların 110 binin üzerine çıkması, şehirde halihazırda bulunan turistlerin de katılımıyla birlikte ise 115 bin seviyesinin aşılması öngörülüyor.

        Karahan, bu konserin Türkiye için önemli bir ekonomik değer yaratacağına dikkat çekerek, organizasyonun ölçeğine vurgu yaptı:

        “Bu konser aynı zamanda Kanye West’in Avrupa turnesinin başlangıcı olacak. Avrupa’daki stadyum kapasiteleri ortalama 40-50 bin seviyesindeyken, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 100 binin üzerindeki kapasitesi sanatçı için benzersiz bir ölçek sunuyor. Bu da hem sanatçının kariyerinde hem de organizasyon ölçeğinde yeni bir rekor potansiyeli anlamına geliyor. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yeme-içme harcamalarıyla birlikte etkinliğin ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir sağlamasını bekliyoruz.”

        Sektör değerlendirmeleri, bu ölçekteki organizasyonların yalnızca doğrudan gelirlerle sınırlı kalmadığını; tedarik zinciri, yerel işletmeler ve hizmet sağlayıcılar üzerinden genişleyen çok katmanlı bir ekonomik etki yarattığını ortaya koyuyor. Kısa vadeli turizm hareketliliği, çarpan etkisiyle daha geniş bir ekonomik hacme dönüşme potansiyeli taşıyor.

        SAHNE 10 GÜNDE KURULACAK

        Dev organizasyonun, en az 150 milyon TL değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımıyla Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük prodüksiyonlardan biri olması bekleniyor.

        Daha önce SoFi Stadium’da kullanılan küre sahne sisteminin İstanbul’a getirileceğini belirten Karahan, yaklaşık 40 tır ekipman ve yüzlerce kişilik ekiple sahnenin 10 gün içinde kurulacağını ifade etti. Konserde 360 derece ses sistemi, lazer ve drone şovları yer alacak. Yaklaşık bin drone ile gerçekleştirilecek görsel şovun yanı sıra, Taylor Swift konserlerinde kullanılan 100 bin ışıklı bileklik uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Ulaşım tarafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ek seferler planlanırken, organizasyonun geniş kitlelere hitap edecek şekilde kurgulandığı belirtiliyor.

