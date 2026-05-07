Fenerbahçe'de seçim ateşi: Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

Fenerbahçe tarihinde iz bırakan seçimlerin başında, hiç kuşkusuz 1998 kongresi geliyor. Aziz Yıldırım, dönemin başkanı Vefa Küçük’e karşı girdiği seçimde yalnızca 1 oy farkla kazanarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Fenerbahçe tarihinin en dramatik seçimlerinden biri olarak gösterilen bu kongre, aynı zamanda kulüpte uzun yıllar sürecek Aziz Yıldırım döneminin başlangıcı oldu. Yıldırım, göreve geldikten sonra kulübün ekonomik yapısını büyütme, tesisleşme ve sportif yatırımlar konusunda agresif bir politika izledi.

1998’deki ilk zaferin ardından yapılan olağanüstü kongrede rakipsiz şekilde yeniden seçilen Aziz Yıldırım, sonraki yıllarda kulüp içinde güçlü bir yönetim hakimiyeti kurdu. 2000’li yılların başında art arda rakipsiz kongrelere giren Yıldırım, özellikle futbol takımının Avrupa’daki yükselişi, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun yenilenmesi ve kulübün marka değerindeki artış sayesinde üyelerin büyük desteğini aldı.

2009 yılında iş insanı Şadan Kalkavan’ın karşısına çıktığı seçim de dikkat çeken kongrelerden biri oldu. Uzun yıllar sonra ciddi bir rakiple karşılaşan Aziz Yıldırım, kongreyi kazanarak görevine devam etti. Bu dönem, Fenerbahçe’nin hem sportif başarı hem de ekonomik büyüme açısından zirve yıllarından biri olarak değerlendirildi.

2013 kongresi ise kulüp tarihinin en kritik süreçlerinden birinin hemen ardından gerçekleşti. Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreci sonrası camiada oluşan kırılmanın ardından eski federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile yarıştı. Yıldırım, 6 bin 821 oy alarak seçimi kazanırken, bu sonuç camianın büyük bölümünün kendisine destek vermeye devam ettiğini gösterdi. Bu kongre aynı zamanda “Aziz Yıldırım’a karşı en güçlü muhalefetlerden biri” olarak yorumlandı.

2015 seçiminde Hulusi Belgü’ye karşı yarışan Aziz Yıldırım, 5 bin 504 oy alarak yüzde 82’nin üzerinde destekle yeniden başkan seçildi. Bu sonuç, Yıldırım yönetiminin kongre üyeleri üzerindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koydu. Ancak bu kongre aynı zamanda değişim taleplerinin de giderek yükselmeye başladığı bir dönemin işaretiydi.

2018 yılı ise Fenerbahçe tarihinde bir dönemin kapanışı olarak kayıtlara geçti. Futbolda üst üste alınan kötü sonuçlar ve yıllardır yaşanan şampiyonluk özleminin sonucunda Aziz Yıldırım, bu kez karşısında güçlü bir muhalefet hareketiyle seçime giren Ali Koç ile yarıştı. Büyük katılımla gerçekleşen kongrede Ali Koç 16 bin 92 oy alırken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Böylece Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlık dönemi sona erdi. Bu seçim, aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı ve en büyük farkla sonuçlanan başkanlık seçimlerinden biri oldu.

Tarihler 2024 yılını gösterdiğinde ise Aziz Yıldırım yıllar sonra yeniden aday olarak Ali Koç’un karşısına çıktı. 9 Haziran 2024'teki olağan seçimli genel kuruldan saatler önce ise tüm Türkiye, Habertürk TV ekranlarına kilitlendi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım, tüm Türkiye'nin merakla beklediği düelloda Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde canlı yayında merak edilenleri yanıtladı.

Tarihi yayının sabahı büyük ilgi gören kongrede Ali Koç 16 bin 464 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

2025 yılında gerçekleştirilen seçimde ise bu kez sahneye Sadettin Saran çıktı. 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan kongrede Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geride bıraktı ve Fenerbahçe’nin 34. başkanı seçildi. Uzun yıllar sonra sarı-lacivertli kulüpte yeni bir yönetim dönemi başlamış oldu.

Ancak Saran yönetimi altında geçirilen sezonun ardından Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında hedefe ulaşamaması, camiada yeniden olağanüstü seçim tartışmalarını gündeme taşıdı. Bunun üzerine mevcut başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gerçekleştirileceğini açıkladı.

Seçim kararının duyurulmasının ardından Fenerbahçe’de adaylık süreci hızla hareketlendi. İlk olarak Barış Göktürk başkan adaylığını açıkladı. Daha sonra ise Hakan Safi resmen aday olduğunu duyurdu.

BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Camianın merakla beklediği gelişme ise 6 Mayıs 2026 tarihinde yaşandı.

Aziz Yıldırım, yapılacak seçimlerde Fenerbahçe başkanlığı için yeniden aday olduğunu resmen açıkladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığının ardından Barış Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildi. Böylece sarı-lacivertli kulüpte tarihi seçim atmosferi yeniden oluşurken, Fenerbahçe camiası uzun yıllar sonra bir kez daha çok adaylı ve yüksek rekabetli bir kongre sürecine girmiş oldu.