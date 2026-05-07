Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NBC: Trump'ın Hürmüz'deki "Özgürlük Projesi"ni Suudi Arabistan engelledi | Dış Haberler

        NBC: Trump'ın Hürmüz'deki "Özgürlük Projesi"ni Suudi Arabistan engelledi

        NBC News'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'deki "Özgürlük Projesi"ni Suudi Arabistan'ın engellediğini iddia etti. Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman arasında yapılan görüşmeden sonuç çıkmadığını ileri süren yetkililer, bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici askıya aldığını öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla başlattığı, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı operasyonunu, Suudi Arabistan'ın ülkesine ait üs ve hava sahası kullanımını askıya almasının ardından durdurduğu öne sürüldü.

        NBC News'ün isimlerini vermek istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyon, Körfez ülkelerinde sürpriz etkisi yarattı.

        Yetkililer, Suudi Arabistan yönetiminin, ABD ordusunun Prens Sultan Hava Üssü'nden uçuş gerçekleştirmesine ve ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdiğini öne sürdü.

        Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadığını ileri süren yetkililer, bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici askıya aldığını iddia etti.

        Öte yandan Beyaz Saray yetkilisi, bölgedeki müttefiklerin konu hakkında önceden haberdar edildiğini savundu.

        "Özgürlük Projesi"

        Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

        Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da fırtınada hayatını kaybeden Nur toprağa verildi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına sırasında güneş enerjisine bağlı su deposunun otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nur Çakmak (23), toprağa verildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!