Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu: "ABD'de demokrat rüzgarı esiyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2024 Başkanlık Seçimleri'nde tüm salıncak eyaletleri süpürmesi ve Demokrat aday Kamala Harris'e karşı hem Başkanlığı, hem Senato çoğunluğunu hem de Temsilciler Meclisi çoğunluğunu kazanması; Trump'ı ikinci döneminde neredeyse 'dokunulmaz' kıldı. Ancak geride kalan 1.5 yıllık Trump döneminde Trump'ın kamuoyu desteği uyguladığı şahin politikalar nedeniyle giderek düşüşe geçti ve Kasım 2026'da düzenlenecek ara seçimlerde Demokratların Senato'da çoğunluğu kazanması umudu açıldı.

Bu hedef, Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminin başında neredeyse ulaşılamaz görünüyordu.

Senato çoğunluğunu geri kazanmak için Trump'ın 2024'te kazandığı en az beş eyalette seçimleri kazanması gereken Demokratlar için süreç hala bir hayli zor. Ancak Trump'ın çökmekte olan onay oranları ve İran Savaşı'nın ekonomi üzerindeki etkisi, büyük engellerin devam etmesine rağmen, seçim gününe altı aydan az bir süre kala partiye yeni bir umut verdi.

Senato Azınlık Lideri Charles E. Schumer, anketlerdeki Trump'ın zayıflığına ve Demokratların Cumhuriyetçi eğilimli eyaletlerde yarışmak üzere seçtiği adayların gücüne atıfta bulunarak, Demokratların bunu başarabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Schumer, "Bir yıl önce kimse Senato'yu geri alabileceğimizi düşünmüyordu. Ben çok az sayıdaki kişiden biriydim. Ve şu anda işe yarayan bir plan hazırladım" ifadesini kullandı.

Aylardır Demokratlar, birkaç sandalyeyi kazanmayı gerektiren Temsilciler Meclisi'ni geri alma konusunda çok daha iyimser olsa da Senato konusunda şüpheciydi. Ancak Trump'ın popülaritesinin düşmesi, her iki meclisteki Cumhuriyetçileri daha savunmasız hale getirdi.

Washington Post-ABC News-Ipsos'un yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 37'si Trump'ın performansını onaylıyor. Yüzde 62'si onaylamıyor; bu, Trump'ın iki dönemindeki en düşük onay oranı. Her iki partinin de ara seçimler için hayati öneme sahip gördüğü ekonomi ve enflasyon konusundaki performansında Trump'ın onay oranı daha da düşük.

Pew Araştırma Merkezi'nin yakın zamanda yaptığı bir ankette Trump'ın durumu daha da kötü çıktı: Amerikalıların yüzde 34'ü performansını onaylarken, yüzde 64'ü onaylamadı.

Schumer, siyasi ortamın 2006 yılına benzediğini söyledi. O yıl Demokratlar, Başkan George W. Bush'un ikinci dönemindeki Irak Savaşı'na yönelik hoşnutsuzluğu fırsat bilerek altı Senato koltuğu kazanmış ve tüm tahminlere rağmen Senato'daki çoğunluğu ele geçirmişti.

Cumhuriyetçiler, Senato'da 53'e 47 çoğunluğa sahip. Ancak Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilirse bu azil kararının Senato'da onaylanması için 100 kişilik Senato'nun 67'sinin azil oyunu alması gerekiyor.

Demokratlar, Senato'yu geri almak için hala engellerle karşı karşıya ve hata yapma lüksleri yok.

Demokrat adaylar, birkaç kritik Senato yarışında Cumhuriyetçi rakiplerinden daha fazla bağış toplasa da Demokratlar, çoğunluğu geri almak için muhtemelen kazanmaları gereken Michigan'da çekişmeli bir ön seçimle uğraşıyor.

Cumhuriyetçiler, çoğunluğu koruyacaklarından, hatta koltuk kazanacaklarından emin olduklarını söylüyorlar.

Ulusal Cumhuriyetçi Senatörler Komitesi Başkanı Senatör Tim Scott, önümüzdeki aylarda benzin fiyatlarının düşmesi ve Cumhuriyetçilerin başarılarını öne çıkararak kampanya yürütmesi halinde partisinin bundan fayda sağlayacağını söyledi.

Scott bir röportajda, “Her şey bizim istediğimiz gibi giderse çoğunluğu genişletme şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çoğunluğa giden yol

Schumer’in stratejisi, Demokratların ellerindeki tüm Senato koltuklarını tutmasına ve Trump’ın 2024’te kazandığı Michigan ve Georgia dahil dört Cumhuriyetçi koltuğu ele geçirmesine dayanıyor. Demokratların en iyi şanslarının Maine, Kuzey Carolina, Ohio ve Alaska olduğunu düşünülüyor.

Anketler, bu yarışların her birinin çekişmeli olduğunu gösteriyor ancak Demokratların Senato’yu geri kazanmak için hepsini kazanması gerekiyor. Bu nedenle diğer eyaletlere de gözlerini dikmiş durumdalar.

Demokratların başlıca sorunları

Demokratların da kendilerine özgü bazı sorunları var.

Schumer’ın Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins’e rakip olması için aday gösterdiği Maine Valisi Janet Mills, geçen hafta parasının tükendiğini belirterek seçim kampanyasını askıya aldı. Bunun yerine, Collins'in karşısına Deniz Piyadeleri savaş gazisi Graham Platner çıkacak.

Michigan'daki ön seçim, Demokratlar arasında en fazla endişe yaratan ön seçim oldu. Burada Temsilci Haley Stevens, Eyalet Senatörü Mallory McMorrow ve eski Wayne County sağlık yetkilisi Abdul El-Sayed, Senato Demokratlarını ikiye bölen sıkı bir yarışın içinde. Schumer ve müttefikleri, Stevens'ı kasım ayındaki seçimlerde en rekabetçi aday olarak görüyor. Diğer Senato Demokratları McMorrow'u destekliyor; Sanders ise El-Sayed'i destekliyor.

Cumhuriyetçiler, 2024'te Michigan'ın diğer Senato koltuğunu kazanmaya çok yaklaşan eski milletvekili Mike Rogers'ın etrafında birleşti.

Cumhuriyetçilerin nakit avantajı

Cumhuriyetçiler, Senato çoğunluğunu korumak amacıyla Demokratlara karşı muazzam bir mali üstünlük içinde.

Schumer, Cumhuriyetçilerin mali üstünlüğünü kabul etmekle birlikte, Senato Demokratlarının Cumhuriyetçilerin saldırılarına karşı koymak için yeterli paraya sahip olacağını söyledi.

“Cumhuriyetçiler kadar paramız olacak mı? Hayır. Ama buna ihtiyacımız yok, çünkü atmosfer, ortam o kadar Demokrat yanlısı ve Trump karşıtı ki. Senato’yu geri almak için onlarla bire bir eşleşmemize gerek yok.”