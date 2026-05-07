        Haberler Magazin Biletler tükenmişti... Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi belli oldu

        Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi belli oldu

        6 yıl aradan sonra sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah, 3 Haziran'daki ilk konserinin ardından 27 Haziran'da yeniden sevenleriyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:31 Güncelleme:
        İkinci konser tarihi açıklandı

        Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği geri dönüş müjdesinin ardından, Ferah'ın konser takvimi de netleşmeye başladı.

        3 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan ilk konserle sahne hasretine son verecek olan Şebnem Ferah'ın yoğun ilgi üzerine ikinci konser tarihi de duyuruldu.

        Ferah, 27 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alarak sevilen şarkılarını bir kez daha hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Konser biletleri, 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te satışa çıkacağı açıklandı.

        Öte yandan Şebnem Ferah'ın gerçekleştireceği ilk konserinin biletleri dün satışa sunulmuştu. 2 bin 500 TL ve 3 bin 600 TL'den satışa çıkan biletler, 12 dakika içerisinde tükenmişti.

        Şebnem Ferah, son konserini 2020'de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

        Geçtiğimiz yıllarda stüdyoda çekilen fotoğraflarını da paylaşan Ferah, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Sanatçının son albümü ise, 2018 yılında yayımlanan 'Parmak İzi' olmuştu.

        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Evinde ölü bulundu
