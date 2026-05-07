Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği geri dönüş müjdesinin ardından, Ferah'ın konser takvimi de netleşmeye başladı.

3 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan ilk konserle sahne hasretine son verecek olan Şebnem Ferah'ın yoğun ilgi üzerine ikinci konser tarihi de duyuruldu.

Ferah, 27 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alarak sevilen şarkılarını bir kez daha hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Konser biletleri, 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te satışa çıkacağı açıklandı.

Öte yandan Şebnem Ferah'ın gerçekleştireceği ilk konserinin biletleri dün satışa sunulmuştu. 2 bin 500 TL ve 3 bin 600 TL'den satışa çıkan biletler, 12 dakika içerisinde tükenmişti.

Şebnem Ferah, son konserini 2020'de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda stüdyoda çekilen fotoğraflarını da paylaşan Ferah, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Sanatçının son albümü ise, 2018 yılında yayımlanan 'Parmak İzi' olmuştu.

