Burdur'da Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra çıkarılıp yakıldığı, ardından parçalandığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı'ya (30) ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları, Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda bulundu. Parçalar incelenmek üzere Burdur'un Bucak ilçesinde morga konuldu.

DHA'nın haberine göre Serik’te, kızı Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan günü saat 02.00’den sonra haber alamayan Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Bunun üzerine ekipler, çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Kübra Yapıcı’nın saat 03.30 sıralarında Kepez’deki bir kafede 2 erkekle birlikte görüldüğü, saat 04.45’te bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 erkeğin mekanda birbirine ‘Ata’ ve ‘Umut’ diye hitap ettiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran baba Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine İlyas Umut Dalğar yakalanıp, gözaltına alındı. İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde Kübra Yapıcı’yı, açık olan bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Yapılan saha çalışmasında, Dalğar’ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren İlyas Umut Dalğar, Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğünü itiraf etti.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ, CESEDİ ÇIKARIP YAKMIŞLAR

Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı’nın Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormanlık alana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını söyledi. Yapıcı’nın ceset parçalarının bir kısmının ise baraj sularına atıldığı belirlendi. İlyas Umut Dalğar’ın ifadesi doğrultusunda olayın yaşandığı yerde ekipler inceleme yaptı. Ormanda Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Ata Berk Sezen de İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma, olay mahalli Burdur olduğu için Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

"UYURKEN KAFASINDAN VURDU"

İlyas Umut Dalğar, olay yerinde Cumhuriyet savcısına yaptığı yer göstermede, cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Dalğar, "Kafeden çıktık. Bana olan borcunu ödemişti. Ata'ya olan borcunu ödemedi. Ödemediği için o da almak istiyordu. Ata, 'Bankada kesin parası vardır. Bana olan borcunu ödeyecek' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. 'Sakin bir yere götür, onun telefonunu alacağım, kendi IBAN'ıma atacağım' dedi. Ondan sonra buraya kadar getirdik, diğer kısma. Orada çekti vurdu, uyurken kafasından vurdu. Telefonunu aldı, ondan sonra oraya gömdü. Beraber İstanbul'a kadar gittik. Yol üzerinde silahı gömdük. Ondan sonra döndük. Sonra onu aldı yaktı. Hatta kolunda yanık izi var. Ben bir şey yapmadığım için bende bir şey yok" dedi.

"PARÇALARI KÜREK YARDIMIYLA TOPLADIK"

Kübra Yapıcı'nın cesedini gömdükleri yerden çıkardıktan sonra halıya sarıp bir süredir kullandığı kiralık otomobille ormanlık alana getirdiklerini, yol üzerindeki bir istasyondan 5 litrelik su bidonuyla benzin aldıklarını, Ata Berk Sezen'in İstanbul'dan yanında diğer malzemelerin olduğu bir çanta getirdiğini anlatan İlyas Umut Dalğar, "Benzini döktü yaktı. 3- 4 saat burada iki, üç kez yaktı. Parçaları kürek yardımıyla topladık. Küreği oradaki yan evden aldık. Kürekle çuvalladıktan sonra Korkuteli tarafına kadar gittik. Bataklık, göl gibi bir yer var oraya atıldı. Sonrasında İstanbul'a gitmeden önce Eskişehir'de arkadaşına uğradı. Sonra İstanbul'a gittik. Ardından ben tek döndüm" ifadelerine yer verdi.

CESET PARÇALARI BARAJDA BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen tabancayı yer gösterme üzerine Burdur'un Ağlasun ilçesinde buldu. Tabanca kriminal incelemeye alındı. Kübra Yapıcı'nın ceset parçalarının atıldığı söylenen Korkuteli Barajı'nda bugün de incelemeler yapıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde baraj kıyısında yürütülen aramaların ardından Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarına ulaşıldı. Bulunan parçalar incelemeler için Burdur'a getirilerek, Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

SANAL MEDYA HESABI AÇIK GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Bir süre önce eşinden ayrılan Kübra Yapıcı'nın ailesiyle oturduğu, Serik'te e-ticaret ile uğraştığı, 30 Nisan'da kaybolduktan sonra cep telefonunun kapandığı, ailesinin ulaşamaması üzerine de arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yakınları Kübra Yapıcı'nın sanal medya hesabının açıkmış gibi gösterildiğini ve bazı paylaşımlar ile beğenilerde bulunulduğunu iddia etti.

KATİLLERİYLE AYNI MASADA

Öte yandan Kübra Yapıcı ile Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar'ın, cinayet öncesinde gittikleri kafedeki son görüntüleri ortaya çıkmış, Yapıcı ile Sezen ve Dalğar'ın kafede oturdukları, saat 04.45 sıralarında ise birlikte ayrıldıkları anlar, görüntülere yansımıştı.