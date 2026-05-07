Bender Abbas'ta patlama sesleri
İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran'ın Bender Abbas şehri yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu belirtirken; İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası'nda çatışma çıktığını bildirdi. Tesnim Haber Ajansı ise; patlama seslerinden bazılarının, İran Devrim Muhafızlarının, Hürmüz Boğazı'ndan izin almadan geçen gemileri uyarmak için yürüttüğü operasyonlarla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 21:50 Güncelleme:
Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurları arasında yaşanan çatışma sırasında Keşm Adası'ndaki Behman İskelesi'nin bazı kısımlarının hedef alındığını bildirdi.
İran devlet televizyonu, Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini ifade etti.
Tesnim Haber Ajansı'nın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre; patlama seslerinden bazıları, İran Devrim Muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan izin almadan geçen gemileri uyarmak için yürüttüğü operasyonlarla bağlantılı.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir
