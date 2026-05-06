Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları yakalandı! Bakan Gürlek açıkladı! - Güncel son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Gürlek, Kübra Yapıcı cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı

        Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 08:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koydukları iradeyle Kübra Yapıcı cinayetinin de aydınlatıldığını bildirdi.

        Gürlek, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonu doğrultusunda Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca faili meçhul dosyalara karşı ortaya koydukları iradeyle dün gece bir cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti.

        Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlılarının Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü koordinasyonuyla kıskıvrak yakalandığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

        "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu süreçte, hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası işbirliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi. Yürüttükleri titiz soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor, adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin naaşları, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi. Anne ile babanın tedavisi sürerken, jandarma ekiplerinin evdeki ilk incelemesi tamamlan...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"