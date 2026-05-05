Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray ve transfer kararı!

"MİLLİ TAKIM HEDEFLERİMDEN BİRİ"

Milli takım, bence her çocuğun futbol oynamaya başladığında kurduğu bir rüya ve bir oyuncunun ulaşmayı hedefleyebileceği en üst seviye. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettim. 2006'da İtalya'nın kazandığı zamanı hatırlıyorum. Milli takım, tüm taraftarları bir araya getirmenin tek yolu. En büyük hedeflerimden birisi o kadroda yer almak. Tabii ki kararları verenler var ve bu kararlara saygı duyulmalı. Milli takım için zor bir dönem ama hepimiz bir arada kalmalıyız. Milli takıma çok önem verdiğim için elbette üzüldüm ama kadroda olmak için hala zamanım var.