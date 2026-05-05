Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray ve transfer kararı!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Udinese'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nicolo Zaniolo, Çizme temsilcisinin internet sitesine açıklamalarda bulundu ve kulüpte uzun yıllar kalmaya hazır olduğunu dile getirdi.
-Udinese'yi seçme kararının sebebi nedir?
Geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğimi inkar etmiyorum. Fırsatlar azalıyordu. Aston Villa'daki dönemim iyi başlamıştı ancak kötü bitti. Atalanta'da sakatlığım dezavantaj oldu ve yüzden Gasperini gibi büyük bir teknik direktörün benden istediği şeyleri yapamadım. Sonra Fiorentina'da da kendimi gösteremedim. Bu, üst düzeyde kalmak için son şanstı ve ben de hemen yakaladım. Udinese'nin oyuncuları yeniden canlandırma ve geliştirme konusunda başarılı olduğunu biliyordum. Mükemmel bir uyum oldu. Ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdim.
"İLKAY GELİNCE G.SARAY BANA İZİN VERDİ"
Gelmeden önce sportif direktör Gökhan İnler ve teknik direktörle görüştüm. Birkaç video görüşmesi yaptık. Galatasaray beni bırakmak için başka bir oyuncu almak istiyordu. Kararsız kaldım, sonra Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer etti ve bana izin verdi. Transfer döneminin son 5-6 dakikasında olan bir şeydi.
"MİLLİ TAKIM HEDEFLERİMDEN BİRİ"
Milli takım, bence her çocuğun futbol oynamaya başladığında kurduğu bir rüya ve bir oyuncunun ulaşmayı hedefleyebileceği en üst seviye. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettim. 2006'da İtalya'nın kazandığı zamanı hatırlıyorum. Milli takım, tüm taraftarları bir araya getirmenin tek yolu. En büyük hedeflerimden birisi o kadroda yer almak. Tabii ki kararları verenler var ve bu kararlara saygı duyulmalı. Milli takım için zor bir dönem ama hepimiz bir arada kalmalıyız. Milli takıma çok önem verdiğim için elbette üzüldüm ama kadroda olmak için hala zamanım var.
"UDINESE'DE UZUN YILLAR KALMAYA HAZIRIM"
Her zaman söyledim ve geçen günler bu fikrimi pekiştirdi, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Kalmaya hazırım hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum.
Bu sezon Udinese formasıyla 37 maçta 2 bin 372 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik katkı sağladı.