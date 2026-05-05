Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; MSG Yönetim Kurulu Başkanı olan Ferhat Göçer, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, yapay zekâ teknolojilerinin müzik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

"DEĞER KAYBI 8 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK"

Göçer, "Yapay zekâ meselesi sıkıntılı. Yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Yoksa müzisyen arkadaşları işinden edecek korkunç bir yere doğru gidiyor. Müzisyenlerin yarısını işinden olma riski var. Yapay zekânın taklit ettiği eserleri onlardan hak ettiğimiz telifi almak ve müzisyen arkadaşlara dağıtmak istiyoruz. Genel olarak 1 yıl içerisinde dünya genelinde değer kaybı 8 milyar dolara varacak. Bir de Spotify burada 1 dolar, Amerika'da 15 dolar... 15'e 1, üzerine yapay zekâ eklenince her 10 müzisyenden 2'si sadece müzik yaparak hayatını kazanabiliyor. Diğer 8 kişi ya taksi şoförlüğü ya da benim gibi doktorluk yaparak hayatını kazanacak. Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Sertab Erener ve Ferhat Göçer'in sesini alıyor. Sesi, geçmişte var olan sanatçılardan alıyorlar. Bu konuyla ilgili sanatçılar anlık bilgilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Geçtiğimiz günlerde X'te bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna 'Nalaka' adlı şarkıdan alıntı yaparak "Tamam da kanka bu sinir ne alaka" karşılığını vermesiyle ilgili de konuşan Ferhat Göçer, "Şarkı viral olmuş. Müziğin viral olmasının merkezi TikTok... Rap tayfası çok iyi keşfetmiş. Şarkının patlamasını istiyorsan önce TikTok'ta patlatacaksın. 'Kanka ne alaka' meselesini ben de bulduğum yere yapıştırıyorum" diye konuştu.

"TOPLUMDA KARŞILIĞI VARSA UZAK DURAMAZSINIZ"

Son dönemde revaçta olan rap müzik ile ilgili düşüncelerini dile getiren Göçer, "Mesleğim icabı dinliyorum. Hepsi üyem zaten. Toplumda karşılığı varsa uzak duramazsınız. 15 sene önce Amerika ve Avrupa'da rap patladı, popçular çöktü. Sektör onları birleştirip, düetle popu kaldırdılar. Demet Akalın gibi işi bilenler yeni yeni uyandı. Başka türlü popu kurtaramazsın" açıklamasını yaptı.

Göçer, bazı rap şarkılarında argo kelimelerin kullanılmasıyla ilgili ise "İşin içinde şiddet ve toplumun ahlakının değerlerine tecavüz eden sözlerin karşısındayım, orada durmak lazım. Normal halk dilindeki kabul edilebilir argo düzeyinin müzik içinde olması doğal. Kırmızı çizgiyi aşmadan buralar kabulümüz" diye konuştu.

REKLAM

Rapçi Lvbel C5'in gündem olan 'Hav Hav Hav' şarkısı için de "Süper şarkı. Viral oldu. Herkes sevdi. Ahlaki ve hukuki boyutlarını çiğnemedikçe yanındayım. Bunlara kulaklarının açık olması lazım" ifadelerini kullandı.

"YENİ MARŞ LAZIM"

Göçer, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolculuğu için hazırlıkları devam ederken, takıma eşlik edecek yeni bir şarkının yapılması yönündeki talepler hakkında da düşüncelerini dile getirdi. Göçer, gazetecilerin "Siz yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Herkesin gönlünde Milli Takım marşını milyonlarla söylenme arzusu var. Bu kadar salla pati, magazinsel konu ve haber olma durumuna karşıyım. Geçmişte nasıl Tarkan'la yapıldıysa, federasyonla ülke politikası olarak planlayarak yapılması gerekiyor. Magazin malzemesi ve sadece konuşulayım meselesine dönüştürmemek lazım. Federasyon ne düşünüyor onlara sormak lazım. Top federasyonda olmalı, PR ekibi karar vermeli. Çok geç kaldık. Mutlak bir tane daha yapılması lazım, yeni jenerasyon ve yeni Dünya Kupası çünkü" yanıtını verdi.