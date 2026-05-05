        Haberler Magazin Yapay zeka tartışmasında Mustafa Sandal'dan, Nikbinler'e destek:- Magazin haberleri

        Mustafa Sandal'dan, Nikbinler'e destek

        Nikbinler grubunun, Mustafa Sandal için düzenlenen 'Saygı1' konserindeki performansı müzik dünyasında 'yapay zekâ' tartışması başlattı. Sandal'dan, Nikbinler'e destek geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:47
        'Yapay zekâ' tartışması

        Mustafa Sandal’ın onuruna düzenlenen 'Saygı1' konserinde sahne alan Nikbinler’in performansı tartışma yarattı. 'Denize Doğru' adlı şarkıyı seslendiren grup eleştirilerin hedefi oldu. Şarkının yapay zekâ tarafından düzenlendiği ve grubun solisti Berika Karadağ’ın playback yaptığı iddia edildi.

        Gecede sahne alan Murat Dalkılıç da isim vermeden tepki göstererek, “Biraz önce yapay zekânın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm” ifadesini kullandı.

        Tan Taşçı da performansı eleştirenlere arasındaydı. Ünlü şarkıcı, “Konser adı altında playback yapılan, orkestranın sadece çalıyormuş gibi göründüğü gecelerden; yapay zekâ vokallerle sahnelenen gösterilerden, reklam bütçesi ve magazinle şişirilmiş, davetiyeli ve ünlü kalabalıklarla doldurulmuş salonlardan sıkıldıysanız, son kez geliyorum” ifadelerini kullanarak, konser takvimini açıkladı.

        Cem Adrian ise Nikbinler'e destek verdi. Adrian, "Yapay zekâ tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekânın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi… Örneğin şarkıcılar… Dün ucuza mâl olduğu ve hızı yüzünden yapay zekâ ile klipler üretip paylaşırken, o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler. Konu müzik ve sahneye gelince daha yüksek sesler çıkıyor" dedi.

        "KİMSE PANİK YAPMASIN"

        Mustafa Sandal tartışmasının ardından Nikbinler’e destek vererek, grubun performansıyla ile ilgili şunları söyledi: AI diyenler oluyormuş. Bana DM’den canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada, kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda. Ama bu müziğe âşık gençleri de yabana atmayalım. Sanki şarkıyı o okumamış da AI okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş söylemiş. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum.

        #Nikbinler
        #mustafa sandal
