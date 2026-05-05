Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Obama doğrudan Trump hakkında konuşmaktan kaçındı: ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek | Dış Haberler

        Obama doğrudan Trump hakkında konuşmaktan kaçındı: ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek

        Eski ABD Başkanı Obama, verdiği son röportajda doğrudan ABD Başkanı Trump hakkında konuşmaktan kaçındı ancak, ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"

        Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD başkanının insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

        Obama, The New Yorker dergisine verdiği röportajda, ABD politikaları hakkında konuştu.

        Röportajda Obama'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek." ifadesinin etkileri soruldu.

        Obama, doğrudan Trump hakkında konuşmaktan kaçınarak "ABD başkanının temsil ettiği ABD liderliğinin, sadece kendi sınırlarımız içinde değil, ötesinde de insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı yansıtması gerektiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

        "Kibir ve saf çıkarcılığa karşı korumamanın" hatalara yol açabileceğini kaydeden Obama, uluslararası düzende meydana gelen hasarı onarmanın zor olacağını söyledi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran konusunda kendisine Trump'a sunduğu argümanların aynısını sunduğunu belirten Obama, Netanyahu ile kendisi arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ifade etti.

        Trump, 7 Nisan'da sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina'nın cenazesi ailesine teslim edildi

        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısından bir kahreden haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu isimli öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım