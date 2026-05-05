        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz | Son dakika haberleri

        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!

        İstanbul'da, park halindeki otomobilin arka koltuğunda silahla başından vurulmuş halde cesedi bulunan 45 yaşındaki Mustafa Kemal Kayış ile aynı otomobilde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadesinde Kayış'ın silahla kendi hayatına son verdiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!

        İstanbul Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Kayış'ın (45) arkadaşları, otomobile geldiğinde Kayış'ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.

        Mustafa Kemal Kayış, 45 yaşında öldürüldü.
        Mustafa Kemal Kayış, 45 yaşında öldürüldü.

        OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

        DHA'daki habere göre arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bir çekirdek bulundu.

        CİNAYET ANINDA 3 KİŞİ ARAÇTA

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından başlatılan çalışmalarda, cesedin bulunduğu otomobilde olay sırasında bulunduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER "İNTİHAR" DEMİŞTİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, Kayış'ın kendisini vurarak hayatına son verdiğini öne sürdü. Şüphelilerin, beraber araç ile gezdikleri sırada bir yerde durduklarını ve iki kişinin alışveriş yapmak için markete gittiğini anlattığı öğrenildi.

        Olay sırasında Mustafa Kemal Kayış ile şüpheli K.B.'nin otomobilde yalnız kaldıkları bu sırada olayın meydana geldiği tespit edildi.

        OTOMOBİLDEKİLERE BORCU VARMIŞ

        Şüpheli K.B. poliste verdiği ifadesinde, “Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım" dediği öğrenildi.

        Polis yaptığı incelemede Mustafa Kemal Kayış'ın otomobilde bulunanlara bir miktar borcu olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli K.B. 'Kasten öldürme' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevin gönderildi.

