İstanbul Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Kayış'ın (45) arkadaşları, otomobile geldiğinde Kayış'ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

DHA'daki habere göre arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bir çekirdek bulundu.

CİNAYET ANINDA 3 KİŞİ ARAÇTA

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından başlatılan çalışmalarda, cesedin bulunduğu otomobilde olay sırasında bulunduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER "İNTİHAR" DEMİŞTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, Kayış'ın kendisini vurarak hayatına son verdiğini öne sürdü. Şüphelilerin, beraber araç ile gezdikleri sırada bir yerde durduklarını ve iki kişinin alışveriş yapmak için markete gittiğini anlattığı öğrenildi.

Olay sırasında Mustafa Kemal Kayış ile şüpheli K.B.'nin otomobilde yalnız kaldıkları bu sırada olayın meydana geldiği tespit edildi.

OTOMOBİLDEKİLERE BORCU VARMIŞ

Şüpheli K.B. poliste verdiği ifadesinde, “Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede Mustafa Kemal Kayış'ın otomobilde bulunanlara bir miktar borcu olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli K.B. 'Kasten öldürme' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevin gönderildi.