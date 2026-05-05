        Türkiye'de 2025'te 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme gideri 27.556 TL oldu

        TELKODER'in BTK verilerine dayandırdığı 2025 Haberleşme Giderleri Analizi'ne göre, 4 kişilik bir ailenin sabit telefon, genişbant internet ve 4 GSM hattından oluşan yıllık toplam haberleşme harcaması 27.556 TL oldu. Hizmet bedelleri 21.197 TL, zorunlu vergiler ise 6.360 TL olarak hesaplanırken, haberleşme giderlerinin asgari ücret içindeki payı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 35 azalsa da bir önceki yıla oranla artışı dikkat çekici oldu.

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 13:25 Güncelleme:
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu

        Türkiye’de internet ve telefon iletişim ücretlerinin yüksekliği vatandaşların en sık dile getirdiği şikayetler arasında yer almaya devam ediyor. Artan maliyetler hane bütçelerini zorlarken, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) tarafından açıklanan yeni rapor, konunun güncel boyutlarını gözler önüne serdi.

        YILLIK HABERLEŞME MALİYETİ YÜZDE 47 ARTTI

        TELKODER’in geleneksel “Haberleşme Giderleri Analizi”ne göre, 2024 yılında 18.744 TL olan 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme gideri, 2025’te 27.556 TL’ye yükseldi. Bu tutarın 21.197 TL’sini hizmet bedelleri, 6.360 TL’sini ise zorunlu iletişim vergileri oluşturdu.

        VERGİLER TOPLAM HARCAMANIN YÜZDE 23’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

        2025 yılı itibarıyla haberleşme harcamalarının yaklaşık yüzde 23’ünü vergiler oluşturuyor. TELKODER, hem tüketicilerin erişimini kolaylaştıran hem de işletmecilerin yatırım kapasitesini koruyan dengeli bir maliyet yapısının sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        ASGARİ ÜCRETE ORANI ARTTI

        Yıllık asgari ücret geliri dikkate alındığında haberleşme hizmetlerinin hane bütçesindeki payı yüzde 8,83 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında sadece hizmet bedelinin yıllık gelire oranı yüzde 13,48 iken, bugün vergiler dahil toplam yükün bu oranın altına inmesine karşın geçtiğimiz yıla göre artış göstermesi dikkat çekici oldu. 2024 yılında 7,81 olan bu oran 2025 yılında 1 puan artış gösterdi.

        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        2026’DA MALİYETLERİN ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

        Uzmanlar, 2026 yılında haberleşme giderlerinin enflasyon, enerji maliyetleri ve altyapı yatırımlarındaki artış nedeniyle daha da yükseleceğini öngörüyor. Bununla birlikte 5G’nin 2026 yılı itibarıyla hayatımıza girişi getirdiği olumlu katkılara ve hız artışının yanında mobil internet veri kullanımında ciddi bir artışı da beraberinde getiriyor. Mobil cihaz fiyatlarının da Türkiye’de dünya ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesi, hanelerin toplam iletişim ve teknoloji harcamalarını ağırlaştıran bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. Telekomünikasyon devleri özellikle 5G uyumlu cihazlar için özel kampanyalar yaparken sektör temsilcilerinin ortak görüşü bu cihazlarda taksit sınırının kalkması veya esnetilmesi yönünde...

        TEBERCİ: VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI

        TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, raporla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Haberleşme hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve ülkemizin dijitalleşme hedefleri için kritik öneme sahip bir alandır. Yüksek vergiler ve artan işletme maliyetleri nedeniyle harcamalar yükseliyor. İşletmecilerin ve tüketicilerin vergi yükünü azaltmak, rekabeti güçlendirmek son tüketici maliyetlerini dengelemede önemli bir adım olacaktır. TELKODER olarak tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan dengeli ve sürdürülebilir çözümler için çalışmayı sürdüreceğiz.”

        DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR SEKTÖR YAPISI GEREKLİ

        Dijitalleşmenin hız kazandığı dönemde haberleşme sektörü, hem bireylerin hem de işletmelerin kesintisiz bağlantı ihtiyacını karşılayan stratejik bir altyapı olmaya devam ediyor. TELKODER, sektörün geleceği için tüm paydaşlarla daha öngörülebilir ve dengeli bir yapı oluşturulmasını destekliyor.

