Tarihin en inanılmaz hayatta kalma hikâyelerinden biri: İki atom bombasından kurtuldu
1945'te önce Hiroşima'daki, ardından üç gün sonra Nagasaki'deki atom bombasına yakalanan Japon mühendis Tsutomu Yamaguchi, tarihin en sıra dışı hayatta kalma hikâyelerinden birine imza attı.
ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasından sağ kurtuldu
Japon mühendis Tsutomu Yamaguchi, 6 Ağustos 1945 sabahı iş seyahati nedeniyle Hiroşima'daydı. Şehirden ayrılmak üzere tren istasyonuna doğru ilerlerken, ABD'ye ait Enola Gay bombardıman uçağı tarafından bırakılan ve "Little Boy" adı verilen atom bombası kent üzerinde patladı. Patlama merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yamaguchi, daha sonra o anı "Gökyüzü bir anda dev bir flaş gibi parladı" sözleriyle anlattı.
Patlamanın şok dalgası onu havaya savurdu. Sol tarafında ciddi yanıklar oluştu, kulak zarları patladı ve geçici görme kaybı yaşadı. Ayağa kalktığında çevresini "insanların derileri vücutlarından sarkıyordu" sözleriyle tarif edecekti.
Yıkılmış şehirden çıkıp yaralı halde Nagasaki'ye döndü
Bombalamadan sonraki geceyi sığınakta geçiren Yamaguchi, ertesi gün ağır yaralarına rağmen tren ve diğer ulaşım araçlarıyla memleketi Nagasaki'ye dönmeyi başardı. Hiroşima'daki manzarayı daha sonra verdiği röportajlarda "Sessiz bir cehennem gibiydi" diye anlattı. Sokaklarda yanmış cesetler, çökmüş binalar ve tamamen yok olmuş mahalleler gördüğünü söyledi.
Patlamadan yalnızca bir gün sonra böyle bir yolculuk yapabilmiş olması, hikâyenin en dikkat çekici yönlerinden biri olarak gösteriliyor.
Hiroşima'daki yıkımı anlatırken ikinci atom bombasına yakalandı
9 Ağustos 1945'te iş yerine giden Yamaguchi, patronuna Hiroşima'da yaşadıklarını anlatıyordu. Ancak patronundan, "Bir tek bombanın bir şehri yok etmesi mümkün değil!" cevabını aldı. Tam bu sırada ABD, Nagasaki'ye bu kez "Fat Man" adlı ikinci atom bombasını bıraktı.
Yamaguchi, ikinci patlama anını "Yine aynı kör edici ışığı gördüm. Bunun sonum olduğunu düşündüm" sözleriyle anlattı. Patlama sırasında bulunduğu binanın yapısı onu ölümcül etkiden korudu ve ikinci kez hayatta kaldı.
Ailesi de hayatta kaldı ancak savaşın etkileri yıllarca sürdü
Nagasaki'de bulunan eşi ve küçük oğlu da ikinci bombalamadan sağ kurtuldu. Ancak aile savaş sonrasında hem fiziksel hem psikolojik etkilerle mücadele etti. Yamaguchi uzun süre radyasyon hastalığı belirtileri, yüksek ateş, halsizlik ve saç dökülmesi yaşadı.
Ailesi de savaş sonrası dönemde sağlık sorunları ve travmalarla karşı karşıya kaldı. Yamaguchi'nin eşi yıllar sonra radyasyona bağlı sağlık problemleri yaşadı; çift, bombalamaların etkilerinin ailelerinin üzerinde hayat boyu sürdüğünü dile getirdi.
Yaşadıklarını "şans" değil, bir sorumluluk olarak gördü
Yamaguchi uzun yıllar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındı. Ancak ilerleyen yaşlarında nükleer silah karşıtı aktivizme yöneldi. 2006'da yaptığı bir konuşmada, "İki atom bombasını yaşadım ve üçüncüsünün asla olmaması için bunu anlatmak zorundayım" dedi.
Hayatta kalmasını mucize olarak değil, gelecek nesillere tanıklık etme görevi olarak gördüğünü söyledi.
Japonya tarafından resmen tanındı
Japon hükümeti, 2009 yılında Tsutomu Yamaguchi'yi hem Hiroşima hem de Nagasaki bombalamalarından sağ kurtulduğunu resmî olarak tanıdı. Bu karar, atom bombalarının üzerinden 64 yıl geçtikten sonra geldi. Böylece Yamaguchi, tarihte her iki saldırıdan da sağ kurtulduğu resmî kayıtlara geçen en bilinen kişi oldu.
Yamaguchi, 2010 yılında 93 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Tsutomu Yamaguchi, 2007. (AP)
Haber kaynak: ABC News Australia, Cambridge / Asia-Pacific Journal, History.com, The Guardian, History News Network
Haberin kapak ve görselleri yapay zekâ tarafından oluşturulmuştur