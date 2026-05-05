        MHP lideri Bahçeli: "Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı"

        MHP lideri Bahçeli: "Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı." diyen Bahçeli, "Sürecin yürütülmesini istiyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte, bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:38 Güncelleme:
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden biridir. Türkiye'nin dış politika anlayışı barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgiye sahiptir. Devlet duruşumuz bunu gerektirir. Türkiye, toplumların yerinden edilmesini istemez. Diplomasi kanallarını açık tutar, gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol üstlenir. Türkiye kendi dış politikasını, kendi milli çıkarları çerçevesinde yürütür. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız. Türkiye masaya kendi aklıyla oturur, kendi menfaatini göz ardı ederek görüntü siyaseti yapmaz.

        "KIBRIS TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HAFIZASIDIR"

        Türkiye gerilim arayan bir ülke değildir. Doğu Akdeniz'deki temaslar dikkatle takip edilmektedir. Kıbrıs Türkiye'nin güvenlik derinliği ve Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Kıbrıs yalnız müzakere başlığı sayılamaz. Türkiye Kıbrıs Türk'ünün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık hakkını koruyacaktır.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE HEDEFİ

        Kalkınmanın önündeki en büyük engel ortadan kalkacak. Bizler vatan sevdalısı Türk milliyetçileri olarak barış için çıktığımız bu kutlu yola Allah'ın izniyle başvurduk. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliğinin siyasi taşıyıcısıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır. MHP tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak, şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SADECE BUGÜNÜN DEĞİL YARININ MESELESİDİR"

        Bu yürüyüşün adı 'Terörsüz Türkiye’dir. 'Terörsüz Türkiye' teslimiyet, taviz değildir, terör örgütüyle pazarlık değildir. Devleti zayıflatmak, milli iradeyi gevşetmek, aziz milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek hiç değildir. Böyle tasavvurlara girişenler varsa, MHP’yi vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Hiç kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez. Hiç kimse bu hareketin ülkücü şehitlerin kanıyla, milletimizin duasıyla, dava arkadaşımızın sadakatiyle yoğurulmuş müktesebatını lekeleyemez. Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye, Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Terörsüz Türkiye, yalnızda bugünün değil yarının meselesidir.

        "SIRADA SİYASİ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER VAR"

        Terörü bitirmek farz olmuştur. Terörsüz Türkiye komşunun komşuya güvenmesidir. Esnafın kepengini endişesiz açması, çiftçinin tarlasına korkusuzca gitmesi, iç mukavemetimizin kol kola milletçe ilmek ilmek örülmesidir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu açıdan tarihi bir vazife üstlenmiştir. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemelidir. Kimse kardeşliğimizi birliğimizi zedeleyecek sözlerin peşine takılmamalıdır.

        "STATÜ AÇIĞI VARSA ELE ALINMALI"

        Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte, bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum.

        Kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın; şehitlerimiz bizim baş tacımızdır, gazilerimiz yüz akımızdır. Terörsüz Türkiye hedefi, şehitlerimizin ve gazilerimizin adanmışlıklarını zafere ulaştırma iradesidir.

        Cenab-ı Allah aziz milletimizi terörden, tefrikadan, fitneden, savaştan, ihanet ve vesayetten muhafaza buyursun. Terörsüz Türkiye hedefimiz kutlu olsun, Türk ve Türkiye Yüzyılı daim olsun."

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        "Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır"
        'Saygı 'yapay zekâ' tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
