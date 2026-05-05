        Bad Bunny Met Gala'da tamamen tanınmaz halde: Yaşlı bir adama dönüştü

        Bad Bunny Met Gala'da tamamen tanınmaz halde

        Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen 2026 Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:17 Güncelleme:
        ABD'nin New York kentinde bulunan Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen 2026 Met Gala, birbirinden ilginç kostümlerle geçit yapan ünlülere ev sahipliği yaptı. O ünlüler arasında biri vardı ki, dikkat çekmek için elinden gelen her şeyi yaptı.

        Grammy ödüllü şarkıcı Bad Bunny, protez makyajla katıldığı Met Gala'da, yaşlı bir adam görünümüyle poz verdi. 32 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, Kostüm Enstitüsü yararına bağış toplamak üzere düzenlenen galada, yaşlı bir erkek olarak görünmek için özel bir yaşlandırma makyajı yaptırmıştı. Şarkıcının ellerindeki yaşlandırma detayları bile düşünülmüştü.

        Tamamen siyah, özel dikim bir smokinle galaya katılan Bad Bunny, boynuna bağlanan büyük fiyonkla, tasarımcı Charles James'in Kostüm Enstitüsü koleksiyonunun daimi bir parçası olan 1947 tarihli "Bustle" elbisesine gönderme yaptı. Ünlü şarkıcının elinde bir baston da vardı.

        Bad Bunny'nin makyajını, Heidi Klum'un en cesur ve sıra dışı Cadılar Bayramı kostümlerinden bazılarında ona yardımcı olmasıyla tanınan sanatçı Mike Marino yaptı.

        Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından Bad Bunny, şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı olan Super Bowl'un merakla beklenen devre arası gösterisinde sahneye çıkmış, gösterişli bir performans sergilemişti.

        Tamamen İspanyolca şarkılarla bir sahne şovu gerçekleştiren Bad Bunny, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde kalmıştı. Gösteriyi "berbat" ve "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret" olarak nitelendiren Trump, özellikle tüm şarkıların İspanyolca olması nedeniyle Bad Bunny'yi eleştirmişti. Sanatçı ise şovunda Trump'ı doğrudan hedef almayıp, "Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir" mesajı vermişti.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        "Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır"
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
