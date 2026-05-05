Otomotivi ticari araçlar sırtladı

Türkiye otomotiv pazarında ticari araç satışları son döneme damgasını vurdu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1 oranında azaldı ve 104 bin 298 adette kaldı.

Geçtiğimiz ay yüzde 6.12 oranında düşen otomobil satışları da 80 bin 182 adette kaldı.

Hafif ticari araç satışlarında ise Nisan ayında dikkat çeken bir artış yaşandı. ODMD verilerine göre, Nisan ayında hafif ticari araç tarafında satışlar yüzde 21 oranında artarak ve 24 bin 116 adet olarak kayıtlara geçti.

PAZAR TAHMİNİ 1.3 MİLYON ADET

Bu sonuçlarda Orta Doğu'da Şubat sonundan bu yana devam eden savaşın etkisinin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Habertürk'e konuşan otomotiv sektörü yetkilileri, otomobil talebinin Nisan ayında da çok fazla düşmediğini ve bu sonuçlar ile birlikte yıl sonunda 1.3 millyon adetlik bir pazar büyüklüğüne ulaşılabileceğini aktarıyor.

4 AYDA SINIRLI DARALMA

ODMD raporuna göre, Ocak-Nisan dönemini kapsayan yılın ilk dört ayında ise toplam pazar yüzde 3.13 oranında daraldı ve 369 bin 696 adette kaldı.

Yılın ilk 4 ayında otomobil satışları yüzde 6 oranında düştü ve 290 bin 870 adede geriledi.

Hafif ticari araç satışlarında ise Ocak-Nisan döneminde yüzde 8.83 artış yaşanırken satış rakamı da 78 bin 826 adede yükseldi.

SATIŞLARIN YÜZDE 65’İ SUV

Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde,

* Pazarın yüzde 85’ini A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

* C segmenti otomobiller 157 bin 162 adetle yüzde 54 pay,

* B segmenti otomobiller 89 bin 709 adetle yüzde 31 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre analiz edildiğinde ise,

* Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 64 pay, 186 bin 299 adet) oldu.

* SUV otomobilleri, yüzde 20 pay ve 58 bin 32 adet satış ile Sedan,

* Yüzde 15.7 pay ve 45 bin 669 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

5 ARAÇTAN 1’İ ELEKTRİKLİ

Satışlara yakıt tipine göre bakıldığında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkıyor;

* Benzinli otomobil satışları 122 bin 808 adetle yüzde 42.2 pay,

* Hibrit otomobil satışları 94 bin 441 adetle yüzde 32.5 pay,

* Elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18.9 pay ve

* Dizel otomobil satışları 17 bin 398 adetle yüzde 6 pay,

* Otogazlı otomobil satışları bin 331 adetle yüzde 0,5 pay aldı.

Ocak-Nisan döneminde;

* 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 37.1 artarak yüzde 16.9 pay,

* 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 21 azalarak yüzde 1.9 pay aldı.