Real Madrid'de Mbappe krizi büyüyor!
Sezonu kupasız kapatmak üzere olan ve sakatlık başta olmak üzere birçok sorunla boğuşan Real Madrid'de şimdi de Kylian Mbappe krizi yaşanıyor... Fransız golcünün tesislerde sergilediği davranışlar nedeniyle takım arkadaşlarının tepkisini çektiği öne sürüldü.
Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; Mbappe takım arkadaşları tarafından artık sevilmiyor...
Fransız golcünün son zamanlardaki davranışlarını fazla bencil olarak gören futbolcuların, Mbappe'den giderek uzaklaştığı ifade edildi.
Mbappe'nin antrenmanda kulüp personeline de karşı saygısız bir tutum sergilediği ve takım yemeğine 40 dakika geç kaldığı belirtiliyor.
Mbappe'nin takımdaki Fransız futbolcular dışında iletişim kurduğu ve vakit geçirdiği başka bir ismin de kalmadığı iddia edildi.
27 yaşındaki futbolcunun sakatlığı döneminde geçtiğimiz günlerde İtalya'ya yaptığı seyahat de kulüp içinde tepkilere neden olmuştu.
Espanyol maçı öncesi kız arkadaşıyla birlikte İtalya'da bir teknede görülen Mbappe'nin bu anları hem taraftarlar tarafından hem de takımın yıldızı isimleri tarafından hoş karşılanmadı.
Bu sezon eflatun-beyazlı formayla 41 resmi maça çıkan Mbappe 41 gol, 6 asistlik performans sergiledi.