İstanbul'da olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.’nin 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in (25) ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

GELİNİNİ BAŞINDAN VURDU

DHA'daki habere göre evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına 2 kez ateş etti.

BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin’in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

"NAMUS MESELESİ" DEMİŞ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerinin arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

"ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN"

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

KAYINVALİDE TUTUKLANDI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Menekşe K.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Menekşe K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menekşe K.’nin eşi Selahattin K.‘nin ise 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

2 ÇOCUĞU EVDEN ÇIKARIP EMLAKÇIYA GİTMİŞLER

Çalışmalarını sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan önce evde Menekşe K.'nin kızları Ceylan S. (40) ve Nehir K.'nin (32) de olduğunu tespit etti. Burçin Şahin ile aralarında tartışma çıktığı iddia edilen Ceylan S.'nin, kardeşi Nehir K. ile birlikte 2 yeğenini de alarak evden çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan görümce Ceylan S.

Ceylan S. ve Nehir K.‘nin daha sonra çocukları bir evde bıraktıkları, caddedeki emlakçıya girdikleri ve burada bir süre oturdukları belirlendi. Olayın yaşanması üzerine iki kız kardeşin emlakçıdan çıkarak eve doğru koştukları belirlendi. Emlakçıda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜMCE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri, olaydan önce evde bulunan Ceylan S.’yi gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ceylan S., sabah saatlerinde annesi Menekşe K.’nin evine kahvaltıya gittiklerini, kardeşi Nehir K.’nin Burcu Şahin’in telefonunda uygunsuz fotoğraflarını ve konuşmalarını gördüğünü, bunun üzerinde aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

"KARDEŞİME BUNU NASIL YAPARSIN"

Ceylan S. ifadesinin devamında Nehir K.'nin gelinleri Burcu Şahin’e, 'Sen kardeşime bunu nasıl yaparsın, benim kardeşim hapiste, çocuklarından utanmıyor musun' dediği, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

Görümce Ceylan S.'nin ayrıca gelinleri Şahin’in çocuklarını ve cep telefonunu alarak evden çıktıklarını söylediği bilgisi de edinildi. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer görümce Nehir K.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.