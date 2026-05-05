125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'de 125 gün önce çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 14:33
Artvin’in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi.
DHA'nın haberine göre çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından Gezer’in cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı.
