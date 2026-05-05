        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin açıklamasında "Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Ne yapmamaları gerektiğini de biliyorlar." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 18:53 Güncelleme:
        ABD Başkanı, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İran'ın ABD gemilerine yönelik ateş açtığını ifade eden bir basın mensubunun, İran'ın ateşkesi ihlal etmesi için ne olması gerektiğine ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, "Bunu öğreneceksiniz, size bildireceğim. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ve ne yapmamaları gerektiğini de biliyorlar." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı ayrıca, "İran'ın hiçbir şansı yok. Hiç olmadı. Bunu biliyorlar. Onlarla konuştuğumda bunu bana söylüyorlar." dedi.

        Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

        ABD Başkanı, "İran anlaşma yapmak istiyor. İran hakkında hoşuma gitmeyen şey, benimle büyük bir saygıyla konuşup sonra televizyona çıkarak "Başkanla konuşmadık." demeleri. Oyun oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

        İran'ın akıllıca hareket etmesi gerektiğini belirten Trump, "Çünkü oraya girip insanları öldürmek istemiyoruz. Ben istemiyorum." dedi.

        Trump ayrıca, İran'ın beyaz bayrak sallayarak teslim olması gerektiğini söyledi.

        *Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir

