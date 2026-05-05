        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!

        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!

        İstanbul Eyüpsultan'da kurban satış ve kesim yerinde çıkan yangında Bekir Yazıcı adlı kişi hayatını kaybetti. Feci olayın ardından, iş yerinin bekçisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:31 Güncelleme:
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!

        Eyüpsultan'da kurban satış ve kesim yerinde çıkan yangında Bekir Yazıcı (34) hayatını kaybetti. İş yeri sahibinin akrabası olduğu öne sürülen Yazıcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İş yerinin bekçisi Talip S. (37) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 02.00 sıralarında kurban satış ve kesim alanında çıktı. İş yerindeki konteynerde başladığı öğrenilen yangını görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, içeride bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Bekir Yazıcı olduğu belirlendi. İş yerindeki hayvanların yangından zarar görmediği öğrenildi. Yazıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından gözaltına alınan bekçi Talip S.'nin, emniyette verdiği ilk ifadesinde Bekir Yazıcı'nın iş yeri sahibinin akrabası olduğunu, gece markete gidip döndüğünde yangını fark ederek müdahale ettiğini söylediği öğrenildi.

        OLAY YERİNDE SİLAH BULUNDU

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yangının çıktığı alanda bir tabanca bulundu. Silaha, balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        "ÖLEN KİŞİ BURADA KALMIŞ"

        İş yerinde kurban satışı yaptığı öğrenilen Başaran Demir, “Gece 03.30 gibi haberimiz oldu. Arkadaşımız arayarak bilgi verdi. Geldiğimizde olanları gördük. Ölen kişinin kim olduğunu, arkadaşımız mı akrabamız mı olduğunu bilmiyoruz. Bekçiyi gözaltına aldılar. Normalde arkadaşımız saat 07.30 gibi evine gider. Ölen kişi burada kalmış. Ne olduğu daha sonra ortaya çıkacak, biz de bilmiyoruz" dedi.

