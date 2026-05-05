DOLMABAHÇE'DE İLK DÜDÜK ÇALDI

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek. Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.
Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLU
Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.
Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.
Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.
KUPADA 9. RANDEVU
Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşıyor.
İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 müsabaka berabere bitti.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı.
Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlı takım, 10 golle yanıt verdi.
