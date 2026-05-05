        Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek. Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 19:34 Güncelleme:
        Maçta heyecan sürüyor!

        DOLMABAHÇE'DE İLK DÜDÜK ÇALDI

        1' Maçta ilk düdük çaldı, mücadeleye Konyaspor başlıyor...

        DOLMABAHÇE'DE İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asslani, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.

        Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.

        İKİ TAKIMIN HEDEFİ FİNAL!

        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe

        SAAT: 20.30

        YAYIN: ATV

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.

        Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

        Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

        BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLU

        Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.

        Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

        Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

        KUPADA 9. RANDEVU

        Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşıyor.

        İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 müsabaka berabere bitti.

        Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı.

        Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlı takım, 10 golle yanıt verdi.

