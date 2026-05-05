DOLMABAHÇE'DE İLK DÜDÜK ÇALDI

19:00 05/05/2026

İKİ TAKIMIN HEDEFİ FİNAL!

STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.

Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.