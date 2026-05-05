Mehmet Aslantuğ annesine veda etti
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 94 yaşında vefat eden annesi Decen Nebahat Aslantuğ, son yolculuğuna uğurlandı
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 19:49
Mehmet Aslantuğ'un annesi Decen Nebahat Aslantuğ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Aslantuğ, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Decen Nebahat Aslantuğ için Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Merhume, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamzalı Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Mehmet Aslantuğ’u zor gününde eski eşi Arzum Onan ve Oktay Kaynarca yalnız bırakmadı.
