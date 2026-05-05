        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi, Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı!

        Hakan Safi, Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı!

        Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 21:05 Güncelleme:
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!

        Eski Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için başkan adaylığını resmen duyurdu.

        Safi, "Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." dedi.

        Hakan Safi'nin paylaşımı şu şekilde:

        Büyük Fenerbahçe Camiamıza,

        Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum.

        Bu vesileyle, olağanüstü seçimli kongremizde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

        Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Bu büyük ailenin her bir ferdini kapsayan, kucaklayan ve ortak hedefler etrafında kenetleyen bir anlayışla yola çıkıyorum.

        Amacım ve ilk hedefim; göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır.

        Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

        Spor Bülteni - 5 Mayıs 2026 (Türkiye Kupasında İlk Finalist Belli Oluyor)

Kupada ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş ile Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak. Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber. Dursun Özbek seçimde tek aday. AYM'den Fenerbahçe kararı. Şampiyonlar liginde ilk finalist kim olacak? 1-1'in rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid 22.00'de karşılaşacak. Spor Bül...
