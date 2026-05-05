        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arsenal: 1 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU (Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal)

        Arsenal: 1 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Arsenal sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. 1-1 sona eren maçın rövanşında Topçular rakibini 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde ilk finalist oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 23:53 Güncelleme:
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele İngiliz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Topçular'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

        Bu sonucun ardından toplam 2-1'lik skorla Arsenal, Devler Ligi'nde adını finale yazdırdı.

        Arsenal'in finaldeki rakibi PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak.

        20 YIL SONRA GELEN FİNAL

        Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

        Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France'ta oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.

        SAKA, BU YIL DA YARI FİNALİ BOŞ GEÇMEDİ

        Sakatlıktan dönmesiyle takımına nefes aldıran Bukayo Saka, üst üste iki sezon turnuvanın yarı finalinde gol atan Arsenal tarihindeki ilk futbolcu oldu.

        Geçen sezon deplasmanda 2-1 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında takımının tek golünü kaydeden 24 yaşındaki Saka, bu sezon da Atletico Madrid karşısında takımını öne geçiren golü attı.

        İLK İSABETLİ ŞUT 82. DAKİKADA GELDİ

        1974, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez turnuvada final bileti almak isteyen Atletico Madrid, rakibinin savunmasını aşmakta zorlandı.

        Atletico Madrid, rakip kaleye ilk isabetli şutunu 82. dakikada gönderdi.

        FİNAL 30 MAYIS'TA

        Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak.

