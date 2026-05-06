Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Dilara Yıldırım'ı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti! İşte istenen ceza! | Son dakika haberleri

        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!

        Zonguldak'ta, yüksek sesli müzik tartışmasında, komşusu 24 yaşındaki Dilara Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Serdar Subaşı'nın yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 07:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!

        Zonguldak'ta olay, geçen yıl 28 Eylül’de, Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım (24), erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi.

        Dilara Yıldırım, 24 yaşındaydı.
        Dilara Yıldırım, 24 yaşındaydı.

        YÜKSEK SESLE MÜZİK TARTIŞMASI

        İddiaya göre, burada Dilara Yıldırım ile Faruk B., otomobilde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı.

        Komşusunu öldüren Serdar Subaşı.
        Komşusunu öldüren Serdar Subaşı.

        BABASI TARTIŞTI OĞLU KAVGAYA GİRDİ

        DHA'daki habere göre bu sırada B.S., camdan komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar Subaşı (33) da dahil oldu.

        İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

        Serdar Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Tartışma, kavgaya döndü. Serdar Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerini de kesip zarar verdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        24 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Dilara Yıldırım, kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Dilara Yıldırım, memleketi Karabük’te toprağa verildi. Olayın ardından jandarmaya teslim olan Serdar Subaşı ise tutuklandı.

        "KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME"

        Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Subaşı ile taraf avukatları katıldı. Duruşma arası mütalaasını sunan savcı, sanığın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘Silahla basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        "KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI"

        Savunma yapan Serdar Subaşı, “Olanlardan çok pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Dilara 20 yıldır benim komşumdur. Bugüne kadar herhangi bir şekilde kavgamız, anlaşmazlığımız, husumetimiz olmamıştır. Olay gecesi Dilara’ya isteyerek bir davranışım olmadı. Çok pişmanım” dedi.

        MUHTAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

        Mahkemede tanık olarak dinlenen Çarşı Mahallesi Muhtarı Aydın Kayabaş, Subaşı’nın kendisini arayarak, 'ambulansı defalarca aradığını, uzun zaman geçtiğini ancak ambulansın hala gelmediğini' söylediğini anlattı. Ambulansın ters istikamette gittiğini, olay yerine geç geldiğini belirten Kayabaşı, sanık veya ailesi ile ölenin arasında bir sıkıntı görmediğini belirtti.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi, sanığın kazayla Dilara Yıldırım’ı yaraladığını belirttiğini, bütün olay incelendiğinde suç seyrinin değişeceğini söyleyerek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve savunma hazırlaması için avukata süre verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de evde rahatsızlanan 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altına alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 2 kardeş, 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim hayatını kaybetti. Anne 33 yaşındaki Ebru ve 38 yaşındaki Musa Tülü ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Hamidiye sitesi davasında karar
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"