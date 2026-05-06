        SON DAKİKA: Muhittin Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu | Son dakika haberleri

        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" mal varlıklarına el konuldu.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 09:40
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 kişi, 30 Nisan’da gözaltına alınmıştı.

        Emniyette işlemleri biten 3 kişi adliyeye sevk edilmiş, savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

        MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

        Konuyla ilgili soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheliler Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ile Zuhal Böcek‘in 'rüşvet alma', 'rüşveti temin etme', 'irtikap' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından mal varlıklarına el konuldu.

