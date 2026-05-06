İstanbul Sarıyer'de, bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren Melike A.'nın (35), bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. İçinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan D.T.(10), Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyete götürülen D.T.'nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster