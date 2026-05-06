        Sadece bazı insanlar tarafından duyulan gizemli uğultu: Taos Hum vakası

        1990'larda New Mexico'nun Taos kasabasında bazı sakinler kaynağı belirsiz düşük frekanslı bir uğultu duyduklarını bildirdi. Yapılan araştırmalara rağmen sesin kesin kaynağı hiçbir zaman tespit edilemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:30 Güncelleme:
        1

        Küçük bir kasabada başlayan garip şikâyetler

        1990’ların başında ABD’nin New Mexico eyaletindeki Taos kasabasında bazı sakinler alışılmadık bir durumdan şikâyet etmeye başladı: Sürekli duyduklarını söyledikleri, kaynağı belirsiz düşük frekanslı bir uğultu.

        2

        Ancak olayın en dikkat çekici yanı, bu sesin herkes tarafından duyulmamasıydı. Kasaba halkının yalnızca belirli bir bölümü aynı uğultuyu duyduğunu belirtirken, diğerleri hiçbir şey işitmediklerini söylüyordu. Bu durum, fenomenin kısa sürede “Taos Hum” adıyla anılmasına yol açtı.

        (Hum: uğultu)

        3

        Kasaba sakinleri uğultuyu dizel motor sesine benzetiyordu

        Uğultuyu duyduğunu söyleyen bazı yerel sakinler, sesi uzakta çalışan bir dizel motor ya da sürekli çalışan ağır bir jeneratöre benzetti.

        Bazı tanıklara göre uğultu özellikle geceleri daha belirgin hâle geliyor, sessizlik arttıkça daha rahatsız edici bir hâl alıyordu. Sesin uyku problemlerine, huzursuzluğa ve strese yol açtığını söyleyenler de oldu. Ancak aynı mahallede yaşayan başka kişiler ise hiçbir olağandışı ses duymadıklarını belirtiyordu.

        4

        Yetkililer araştırma başlattı

        Şikâyetlerin artması üzerine araştırmacılar ve ses mühendisleri bölgede çeşitli incelemeler yaptı. Çevresel ölçümler gerçekleştirildi, sanayi kaynakları ve mekanik sistemler değerlendirildi.

        Ancak yapılan testlerde uğultuyu açıklayabilecek tek ve net bir dış kaynak tespit edilemedi. Bu da olayı sıradan bir çevresel gürültü şikâyetinden çıkarıp daha karmaşık bir fenomene dönüştürdü.

        5

        Akademik çalışmalar da kesin sonuç vermedi

        Araştırmacı James P. Cowan’ın ABD’deki uğultu vakaları üzerine yaptığı değerlendirmelerde, Taos’taki olayın benzersiz olmadığı; dünyanın başka yerlerinde de benzer düşük frekanslı uğultu raporları bulunduğu belirtildi. Ancak Cowan’ın çalışmaları da Taos’taki fenomen için kesin bir mekanik ya da çevresel açıklama sunamadı.

        Tıbbi literatürde ise bazı uzmanlar, düşük frekanslı ses algısının kimi bireylerde işitsel hassasiyet, tinnitus (kulak çınlaması) benzeri durumlar veya algısal farklılıklarla ilişkili olabileceğini öne sürdü. Buna rağmen bu açıklamalar, Taos’taki tüm raporları kapsayan kesin bir yanıt olarak kabul edilmiyor.

        6

        Cevaplanamayan bir sürü soru kaldı

        Taos Hum’u sıra dışı kılan şey yalnızca duyulan uğultu değil; bu uğultunun neden sadece bazı insanlar tarafından algılandığının da açıklanamamış olması.

        Eğer ortada fiziksel bir ses kaynağı varsa neden herkes duymuyor? Eğer mesele yalnızca işitsel algıyla ilgiliyse neden aynı bölgede kümelenen bu kadar benzer şikâyet ortaya çıktı?

        İşte bu sorular, fenomenin onlarca yıl sonra bile tartışılmaya devam etmesinin temel nedeni.

        7

        Hâlâ net bir açıklama yok

        Taos Hum için bugüne dek evrensel kabul görmüş tek bir açıklama geliştirilemedi. Çevresel düşük frekanslı sesler, işitsel hassasiyetler ve psikolojik etkenler dâhil birçok teori öne sürülse de hiçbir açıklama tüm vakaları eksiksiz biçimde açıklayamıyor. Bu nedenle Taos Hum, modern çağın en ilginç çözülememiş akustik gizemlerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.

        Haber kaynak: Los Angeles Times, James P. Cowan – “The Results of Hum Studies in the United States” yazısı, Tinnitus Journal, Live Science

        Haberin tüm görselleri yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
