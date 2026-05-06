Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şanlıurfa haberleri: Hortum sonrası yaşanan felaket gün yüzüne çıktı... İptal edilen düğün olası faciayı önledi! | Son dakika haberleri

        Hortum sonrası yaşanan felaket gün yüzüne çıktı... İptal edilen düğün olası faciayı önledi!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hortuma dönüştü. İlçede yüksek gerilim direkleri devrilirken, 8 kişi yaralandı. Hortumun en büyük yıkımı ise 6 bin 500 metrekarelik alana kurulu iki düğün salonu ve bir halı sahada yaşandı. Tesisler kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 100 milyon liralık zarar oluştu. Öte yandan, yıkılan düğün salonlarından birinde yapılması planlanan düğünün günler önce iptal edilmesi, olası bir faciayı önledi

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İptal edilen düğün faciayı önledi!

        Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hortuma dönüştü. İlçede yüksek gerilim direkleri devrilirken, 8 kişi yaralandı. Hortumun en büyük yıkımı ise 6 bin 500 metrekarelik alana kurulu iki düğün salonu ve bir halı sahada yaşandı. Öte yandan, yıkılan bir salonda yapılması planlanan düğünün günler önce iptal edilmesi, olası bir faciayı önledi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 3 Mayıs günü Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa’nın Bilecik bölgesinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kısa sürede hortuma dönüştü. İlçe genelinde etkili olan hortum, birçok noktada hasara yol açtı. Yüksek gerilim direkleri devrildi, çok sayıda yapı zarar gördü.

        REKLAM

        8 KİŞİ YARALANDI

        Hortum nedeniyle 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

        EN BÜYÜK HASAR TESİSLERDE

        Hortumdan en çok etkilenen yerlerden biri ise iş insanı Atila Öztürk’e ait tesisler oldu. Toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, içinde iki düğün salonu ve bir halı sahanın bulunduğu üç tesis, hortumun etkisiyle adeta yerle bir oldu. Tesislerin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

        Yaklaşık 100 milyon liralık zarar oluştuğunu ifade eden Öztürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

        “3 Mayıs günü Şanlıurfa Bilecik’te başlayan yoğun fırtına, hortum ve kasırga Viranşehir ilçemize geldi. İlçemizde çeşitli yerlerde tahribat meydana getirdi. İlçemizdeki en büyük tahribat, düğün salonumuzun kullanılamaz hale gelmesidir. Toplamda üç adet tesisimiz şu anda kullanılamaz haldedir. Devlet yetkilileri, valimiz, kaymakamımız, milletvekillerimiz bölgede incelemelerde bulundu. AFAD ve itfaiye yetkilileri gerekli raporları ve tutanakları tuttu. Hasarımız büyüktür. Devletimizden, ilgili bakanlıklarımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan destek talep ediyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi hususunda gerekli mercilerin yardımlarına ihtiyacımız vardır. 50 kişinin çalıştığı bir tesistir. Şu an perişan haldeyiz.”

        FACİA KIL PAYI ATLATILDI

        Öte yandan büyük bir facianın da eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Yıkılan Lilyana Düğün Salonlarından birinde olay günü düğün yapılmasının planlandığı, ancak günler öncesinden iptal edildiği öğrenildi. 2 bin kişilik kapasiteye sahip salonda düğünün gerçekleşmemesi, olası bir can kaybının önüne geçti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Dağında kar yağışı başladı

         İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. (AA)

        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Eski bakanın kardeşine silahlı saldırı
        Eski bakanın kardeşine silahlı saldırı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'