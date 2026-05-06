Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hortuma dönüştü. İlçede yüksek gerilim direkleri devrilirken, 8 kişi yaralandı. Hortumun en büyük yıkımı ise 6 bin 500 metrekarelik alana kurulu iki düğün salonu ve bir halı sahada yaşandı. Öte yandan, yıkılan bir salonda yapılması planlanan düğünün günler önce iptal edilmesi, olası bir faciayı önledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 3 Mayıs günü Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa’nın Bilecik bölgesinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kısa sürede hortuma dönüştü. İlçe genelinde etkili olan hortum, birçok noktada hasara yol açtı. Yüksek gerilim direkleri devrildi, çok sayıda yapı zarar gördü.

8 KİŞİ YARALANDI

Hortum nedeniyle 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

EN BÜYÜK HASAR TESİSLERDE

Hortumdan en çok etkilenen yerlerden biri ise iş insanı Atila Öztürk’e ait tesisler oldu. Toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, içinde iki düğün salonu ve bir halı sahanın bulunduğu üç tesis, hortumun etkisiyle adeta yerle bir oldu. Tesislerin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yaklaşık 100 milyon liralık zarar oluştuğunu ifade eden Öztürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“3 Mayıs günü Şanlıurfa Bilecik’te başlayan yoğun fırtına, hortum ve kasırga Viranşehir ilçemize geldi. İlçemizde çeşitli yerlerde tahribat meydana getirdi. İlçemizdeki en büyük tahribat, düğün salonumuzun kullanılamaz hale gelmesidir. Toplamda üç adet tesisimiz şu anda kullanılamaz haldedir. Devlet yetkilileri, valimiz, kaymakamımız, milletvekillerimiz bölgede incelemelerde bulundu. AFAD ve itfaiye yetkilileri gerekli raporları ve tutanakları tuttu. Hasarımız büyüktür. Devletimizden, ilgili bakanlıklarımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan destek talep ediyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi hususunda gerekli mercilerin yardımlarına ihtiyacımız vardır. 50 kişinin çalıştığı bir tesistir. Şu an perişan haldeyiz.”

FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Öte yandan büyük bir facianın da eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Yıkılan Lilyana Düğün Salonlarından birinde olay günü düğün yapılmasının planlandığı, ancak günler öncesinden iptal edildiği öğrenildi. 2 bin kişilik kapasiteye sahip salonda düğünün gerçekleşmemesi, olası bir can kaybının önüne geçti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.