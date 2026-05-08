Ayrılmasının sebebi Apple'a olan güvensizliği değildi

Ronald Wayne’in kararı çoğu zaman yalnızca “Apple’a inanmadı” şeklinde yorumlanıyor. Ancak Wayne’in asıl endişesi finansal riskti.

Apple henüz çok yeni bir girişimdi ve oluşabilecek borçlardan ortakların kişisel olarak sorumlu tutulma ihtimali vardı. Wayne, bu riskin kendisi için fazla büyük olduğunu düşündü ve ortaklıktan ayrılma kararı aldı.

Yıllar sonra yaptığı açıklamalarda da o günkü şartlarda kendi açısından mantıklı olan seçimi yaptığını söyledi.

Fotoğraf: 27 Ocak 2010'da çekilen arşiv fotoğrafı. Apple CEO'su Steve Jobs (sağda) ve Steve Wozniak'ın (solda) görülüyor.