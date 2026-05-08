        Apple kurucusu hisselerini 800 dolara satmıştı: Hikâyesi 'tarihin en büyük kaçırılan fırsatı' olarak görülüyor

        Ronald Wayne, Apple'ın üçüncü kurucularından biriydi. Şirketin ilk logosunu çizdi, ancak kuruluşundan yalnızca 12 gün sonra, 800 dolar karşılığında ortaklıktan ayrıldı.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        Bugün dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın kuruluşunda Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın yanında üçüncü bir isim daha vardı: Ronald Wayne.

        Fotoğraf: ronaldgwayne.com

        Wayne, şirketin ilk ortaklarından biri olmasının yanı sıra Apple’ın Isaac Newton’u tasvir eden ilk logosunu da tasarladı.

        Fotoğrafta Apple'ın ilk logosu görülüyor. (Wikimedia, Kamu Malı)

        Apple hisselerini 800 dolara sattı

        Ancak Wayne’in Apple macerası oldukça kısa sürdü. Şirketin kuruluşundan yalnızca 12 gün sonra ortaklıktan ayrılan Wayne, Apple’daki yüzde 10’luk payını yaklaşık 800 dolar karşılığında devretti. Daha sonra Apple üzerindeki tüm haklarından tamamen feragat etmek için ek ödeme daha aldı.

        Yıllardır “teknoloji tarihinin en büyük fırsatını kaçıran kişi” olarak anılmasının nedeni ise çok basit: Wayne hisselerini elinde tutmuş olsaydı, bugün dünyanın en zengin insanları arasında yer alabilecek bir servete sahip olabilirdi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Ayrılmasının sebebi Apple'a olan güvensizliği değildi

        Ronald Wayne’in kararı çoğu zaman yalnızca “Apple’a inanmadı” şeklinde yorumlanıyor. Ancak Wayne’in asıl endişesi finansal riskti.

        Apple henüz çok yeni bir girişimdi ve oluşabilecek borçlardan ortakların kişisel olarak sorumlu tutulma ihtimali vardı. Wayne, bu riskin kendisi için fazla büyük olduğunu düşündü ve ortaklıktan ayrılma kararı aldı.

        Yıllar sonra yaptığı açıklamalarda da o günkü şartlarda kendi açısından mantıklı olan seçimi yaptığını söyledi.

        Fotoğraf: 27 Ocak 2010'da çekilen arşiv fotoğrafı. Apple CEO'su Steve Jobs (sağda) ve Steve Wozniak'ın (solda) görülüyor.

        Kaybedecek çok şeyi vardı

        Ronald Wayne, Apple’dan ayrıldıktan sonra şirketin dünyanın en büyük teknoloji devlerinden birine dönüşmesini dışarıdan izledi. Ancak yıllar boyunca verdiği röportajlarda kararını savunmaya devam etti.

        Wayne’e göre o dönemde Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın kaybedecek çok fazla şeyi yoktu, ancak kendisinin kişisel mal varlığı ve finansal sorumlulukları bulunuyordu.

        Apple’ın ilk büyük siparişlerinin ardından şirketin borç yükünün artabileceğini düşünen Wayne, oluşabilecek mali risklerden kişisel olarak etkilenmek istemedi. Bu nedenle ayrılık kararını, başarısız bir öngörüden çok kendi koşullarına göre alınmış temkinli bir karar olarak değerlendirdi.

        24 Nisan 1984 Steve Jobs (solda), Başkan ve CEO John Sculley (ortada) ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, AP.

        Bugün bile kararının arkasında duruyor

        Ronald Wayne’in Apple’daki payını koruması hâlinde bugün servetinin yüz milyarlarca dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

        Bu nedenle Wayne’in hikâyesi yıllardır “tarihin en pahalı kararlarından biri” olarak anılıyor.

        Fotoğraf: ShutterStock

        Ronald Wayne şu anda 92 yaşında

        Ronald Wayne bugün de mühendislik ve tasarım alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Wayne, uzun yıllardır mühendis, tasarımcı, yazar ve mucit olarak çalışıyor. Aynı zamanda çeşitli kitaplar yayımlayan Wayne, hâlen ölçüm teknolojileri üzerine çalışan bir şirketin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

        Fotoğraf: ronaldgwayne.com

        Haber kaynak: Yahoo Finance, BBC, Snopes, Fortune

