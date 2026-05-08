    Takipte Kalın!
        Hava durumu bugün: Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Marmara'nın batısı ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde artış göstermesi öngörülüyor.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 07:23 Güncelleme:
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 25°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Bulutlu 24°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 26°

        Trabzon

        Güneşli 17°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 24°C

        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        SAKARYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 17°C

        Çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 15°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 21°C

        Çok bulutlu

        VAN °C, 13°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        MARDİN °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Trump: İran ile anlaşma her an olabilir
        İran'da patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
