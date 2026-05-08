        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı! | Son dakika haberleri

        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29 u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

        93 yaşındaki kişiyi darbedip cüzdanını gasbetti

        ANKARA'da 15 suç kaydı bulunan Serkan Aytaç'ın (36), Zafer Savun'u (93) yaklaşık 4 dakika darbedip, içerisinde 7 bin lira olan cüzdanını gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yakalanan Aytaç, tutuklandı.

        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
