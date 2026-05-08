Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29 u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."