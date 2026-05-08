        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm" | Urfa haberleri | Son dakika haberleri

        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"

        Şanlıurfa'da, motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Abdullah Kürşat Yıldırım'ın cinayet şüphelisi 44 yaşındaki Cuma Bakdur, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de yakalandı. Şüphelinin, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.'yi hedef aldığı ancak yanlışlıkla Yıldırım'ı vurduğunu söylediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da olay, 19 Mart akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım (30), motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        KURŞUNLAR BAŞINA VE VÜCUDANA İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öldürülen Abdullah Kürşat Yıldırım, 30 yaşındaydı.
        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen Yusuf Budak ile Halil Canpolat’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Cuma Bakdur’un (44) Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.

        EDİRNE'DE OPERASYONLA YAKALANDI

        Şüphelinin Edirne’de saklandığı adres tespit edildi. Şanlıurfa Cinayet Büro Amirliği ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen operasyonla Cuma Bakdur yakalandı.

        BAŞKA KİŞİYİ HEDEF ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Edirne’deki işlemlerinin ardından Şanlıurfa’ya getirilen Bakdur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bakdur’un ifadesinde, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.’yi hedef aldığını ancak yanlışlıkla Yıldırım’ı vurduğunu söylediği belirtildi.

