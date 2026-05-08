        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Zehra Güngör sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire | Son dakika haberleri

        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire

        Zonguldak'ta, hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Güngör, eğitimi ile çok sevdiği futbol hakemliğini bir arada sürdürerek çevresinin takdirini kazanıyor. Sahada hakem, fakültede öğrenci ve hastanede hemşire olan Güngör, "İki meslekten birini seçmem söyleniyor ama ikisini de sürdüreceğim" diyor

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 08:08 Güncelleme:
        Balıkesir'de, lisede eğitim gördüğü sırada meslek tanıtımı için okula gelen futbol hakemi sayesinde hakemlik mesleğiyle tanışan Zehra Güngör, 4 yıl önce il hakem kurulunun açtığı kursa katıldı.

        MÜSABAKALARDA GÖREV ALMAYA BAŞLADI

        AA'da yer alan habere göre hakemlik eğitiminin ardından girdiği sınavlardan başarıyla ayrılan Güngör, amatör müsabakalarda görev almaya başladı.

        HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜ KAZANDI

        Üniversite sınavında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü kazanan Güngör, çok sevdiği hakemliği sürdürmek için kaydını Zonguldak'a aldırdı.

        ÜÇ YILDIR İKİ İŞİ DE YAPIYOR

        Hemşirelik eğitimi ile hakemliği 3 yıldır bir arada yürüten üçüncü sınıf öğrencisi Güngör, yoğun temposunun yanında bu yıl üniversite hastanesinde başladığı stajına da haftanın iki günü devam ediyor.

        Okul ve stajdan kalan zamanlarındaki antrenmanlarla formda kalmaya çalışan Güngör, "yapamazsın" sözüne inat her iki mesleği de bir arada başarıyla yürütüp örnek olmak istiyor.

        "KADINLAR OLDUĞU HER YERİ GÜZELLEŞTİRİYOR"

        Zehra Güngör, futbola çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu söyledi. Öğrenciliği, staj ve hakemliği birlikte sürdürdüğüne değinen Güngör, "Dışarıdan bakıldığında çok zor görünüyor ama işi severek ve keyifli yaptığınız zaman günün sonunda bu zorluk ve yorgunluk kalmıyor. Bazı zamanlar stajdan çıkıp idmana gelmem gerekiyor. Çoğu arkadaşım stajdan çıkıp evlerine giderek dinlenmeyi tercih ediyor. Ben ise sahaya gelip sporumu yapıyorum." dedi.

        "KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI İŞ YOK"

        Güngör, insanların sürekli "seçim" yapması gerektiğini söylediğini ancak kendisinin iki mesleği de birlikte yürütmek istediğini vurguladı.

        Kadınların isteyince başaramayacağı hiçbir iş olmadığını dile getiren Güngör, "Kadınlar bulunduğu her yeri güzelleştiriyor. Çoğu kişi, 'Futbolda kadının ne işi var?' diye düşünüyor ama bence kadının her yerde olması gerekiyor. Kadınlar sahada yer aldığı zaman erkekler, daha agresif davranmıyor, sahada kadın olduğunu görünce hareketlerini ona göre şekillendiriyor." diye konuştu.

        Güngör, kendisine her zaman destek veren ailesini gururlandırmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini, bunun için mücadele ettiğini ve çevresinin takdirini kazandığı aktardı.

        İşinin en iyisi olmak için çalıştığını belirten Güngör, hakem olmaları için tavsiyelerde bulunup kadınları yönlendirdiğini anlattı.

        FIFA KOKARDI HAYALİ VAR

        Güngör, hakem camiasında kendilerine çok yardımcı olunduğunu ve bu destek sayesinde kadın hakem sayısının her geçen gün arttığını belirterek, bunun spor camiası için önemli olduğunu vurguladı.

        İnsanların olumsuz eleştirilerine kulak tıkayıp bu işe cesaret edemeyenlere ilk adımı atmalarını tavsiye eden Güngör, "Herkesten, 'yapamazsın, edemezsin' cümlelerini duymama rağmen hem hemşire hem de hakem olarak bu iki zorlu mesleği bir arada yürütüp birçok kadına örnek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Güngör, hakemlikte zirve gördüğü FIFA kokardını alarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek istediğini sözlerine ekledi.

