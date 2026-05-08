        Fenerbahçe, Konya'da hata yapmak istemiyor: Hedef Devler Ligi'ni garantilemek!

        Fenerbahçe, Konya'da hata yapmak istemiyor: Hedef Devler Ligi'ni garantilemek!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleden 3 puanla alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı garantileyecek. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:59
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

        Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

        2 EKSİK

        Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

        Kaleci Ederson cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.

        Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise yarın takımdaki yerini alabilecek.

        5 İSİM SINIRDA

        Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.

        Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.

        Bu futbolcuların yarınki maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

