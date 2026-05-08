        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası | Son dakika haberleri

        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası

        Kayseri'de çaldığı forklifle kuyumcunun kepengini açarak altınları çalıp sonrasında da eşek ile kaçan sanık, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 21:51 Güncelleme:
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası

        Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026 tarihinde, çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan M.Ç., hakim karşısına çıktı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Mahkeme başkanının eve sakladığı altınların yerini neden polislere kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine M.Ç., "Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada" diye konuştu.

        Yapılan yargılama sonucunda mahkeme; sanığa ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7 yıl 6 ay, ‘mala zarar verme' suçundan 10 ay, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
